Renault Twingo Z.E. ab Mitte August bestellbar

Renault hat angekündigt, ab Mitte August in Deutschland Bestellungen für den rein elektrischen Twingo Z.E. anzunehmen. Dabei könnte das kleine Elektroauto hierzulande sogar früher bestellbar sein als in seinem Heimatmarkt Frankreich.

Wie der deutsche Importeur des französischen Herstellers nun mitteilt, wird der Twingo Z.E. zum Marktstart nur als Sondermodell „Vibes“ erhältlich sein, das wie berichtet bereits Einzug in die BAFA-Liste gehalten hat. Die Fahrzeuge sollen noch 2020 ausgeliefert werden.

Günstigere Ausstattungsversionen des BEV-Citycars werden ab dem vierten Quartal 2020 bestellbar sein und im Frühjahr 2021 ausgeliefert. In einer internationalen Mitteilung aus der Konzernzentrale heißt es aber, dass in Frankreich ab September 2020 Bestellungen angenommen werden – also einige Wochen nach Deutschland.











In der Mitteilung sind keine Informationen enthalten, ob der Twingo Z.E. auch mit Akku-Miete angeboten werden soll oder nur mit dem Akku-Kauf.

Das „Vibes“-Sondermodell wird 24.165,04 Euro kosten, allerdings müssen anfangs einige „vorkonfigurierte Optionen“ hinzugebucht werden, was den Brutto-Preis auf 25.666,21 Euro erhöht. Wenn ab 2021 die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent steigt, liegt der Brutto-Grundpreis bei 24.790 Euro für das Sondermodell. Die Preise für die angekündigten günstigeren Ausstattungen nennt Renault noch nicht.

Das „Vibes“-Modell ist in einem knalligen „Valencia Orange“ lackiert, alternativ kann das Sondermodell auch in „Quarz Weiß“ bestellt werden. Allerdings sind Zierelemente in der jeweils anderen Farbe vorgesehen. Das Fahrzeug verfügt über 16-Zoll-Felgen, die ebenfalls in Weiß und Orange gehalten sind. Zudem sollen „umfangreiche Komfortdetails einschließlich des Online-Multimediasystems EASY LINK mit hochauflösendem 7-Zoll (18-Zentimeter)-Touchscreen“ enthalten sein.

Mit einem Brutto-Preis von über 24.000 Euro ist der Twingo Z.E. teurer als andere Elektro-Kleinwagen wie etwa die VW-Drillinge, die optional auch das DC-Laden mit bis zu 40 kW ermöglichen. Das Twingo-Schwestermodell Smart EQ Forfour, das ebenfalls von Renault in Novo Mesto gebaut wird, steht mit 22.600 Euro brutto (bei 19 Prozent MwSt.) in der Preisliste – ist aber erst wieder im Laufe des Juli bestellbar. Der Smart EQ leistet ebenfalls 60 kW, kann mit maximal 22 kW AC laden, verfügt aber über einen Akku von der Daimler-Tochter Accumotive mit 17,6 kWh netto.

Technische Daten: Leistung 60 kW (82 PS) max. Drehmoment 160 Nm Höchstgeschwindigkeit 135 km/h 0 – 100 km/h 12,6 Sekunden Reichweite kombiniert (WLTP) 180 km Verbrauch (WLTP) 16,3 kWh/100km Batteriekapazität 21,3 kWh Ladeleistung DC nicht verfügbar Ladezeit DC nicht verfügbar Ladeleistung AC 22 kW (Typ 2, dreiphasig) Ladezeit AC 1:03 Stunden (80 Prozent) Leergewicht 1.112 bis 1.178 kg Sitzplätze 4 Kofferraumvolumen (Liter) 240

renault-presse.de (deutsche Mitteilung), renault.com (internationale Mitteilung)