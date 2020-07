Starcar vermietet künftig auch E-Roller

Die Autovermietung Starcar bietet seit ein einigen Tagen auch Kurz- und Langzeitmieten für Elektroroller von Niu an. Die E-Roller des chinesischen Herstellers können nun in allen Starcar-Stationen in Köln und Berlin tageweise oder zu speziellen Wochenend-, Wochen- und Monatstarifen angemietet werden.

Der Standard-Miettarif beträgt 19 Euro pro Tag, auf die Konditionen der speziellen Wochenend-, Wochen- und Monatstarifen macht die Autovermietung in der Mitteilung keine Angaben. Weitere Kosten sollen für die Kunden nicht anfallen: In der Miete seien bereits ein Helm, eine Vollkasko mit „stark reduziertem Selbstbehalt“ sowie die gefahrenen Kilometer enthalten, so das Unternehmen.

Zum Start können die E-Roller in Köln und Berlin ausgeliehen werden, die Verfügbarkeit in weiteren Städten werde zeitnah folgen. Um welche Städte es sich dabei handeln soll, nennt der Autovermieter noch nicht. Mit den E-Rollern will sich Starcar nach eigenen Angaben eine neue Zielgruppe erschließen, „die zumeist Start-Ups vorbehalten war“.

„Entgegen der Trends haben wir uns bewusst gegen ein Sharing-Konzept entschieden“, sagt Olaf Puttlitz, Mitverantwortlicher für den Roll-out in Deutschland. „Die E-Roller sind für viele unserer Kunden noch ungewohnt und die Corona-Pandemie hat uns auch im Bereich der Hygienesicherheit eine noch höhere Verantwortung gelehrt.“ Roller und Helme sollen vor jeder Miete gereinigt und desinfiziert werden. Zudem soll es eine „angemessene Einweisung“ geben sowie die Möglichkeit, auf dem Parkplatz einige Testrunden zu drehen. Voraussetzung für die Miete ist ein Mindestalter von 18 Jahren und ein entsprechender Führerschein.

