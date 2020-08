Lexus UX 300e kann in Norwegen reserviert werden

Mit dem Reservierungsstart für den Lexus UX 300e in Norwegen erhalten wir nun eine erste Vorstellung von den Preisen des ersten BEV-Serienmodells der Toyota-Marke. Los geht es zu Preisen ab umgerechnet etwa 38.000 Euro.

Der Lexus UX 300e wird in Norwegen in drei Ausstattungsvarianten angeboten (Comfort, Premium und Luxury), wobei die Basisausstattung Comfort mit einem Listenpreis von 410.120 Kronen zu Buche schlägt, was umgerechnet rund 38.000 Euro entspricht. Die „Premium“-Version kostet 449.800 Kronen (41.900 Euro), die „Luxury“-Version hat Lexus mit 495.800 Kronen (46.200 Euro) eingepreist.

In Norwegen sind Elektroautos von der Mehrwertsteuer und der Neuwagenabgabe befreit. Die Preise sind also nicht auf andere europäische Märkte übertragbar.

Damit liegen die Preise in etwa auf dem Niveau eines Tesla Model 3, dessen „SR+“-Version in Norwegen 430.900 Kronen kostet – also genau zwischen der Comfort- und Premium-Ausstattung des UX 300e. Der etwas größere Tesla kommt aber auf eine WLTP-Reichweite von 409 Kilometern. Auf der norwegischen Website gibt Lexus die Reichweite des E-SUV mit „mindestens“ 300 Kilometern nach WLTP oder 400 Kilometern nach NEFZ an – die endgültigen Werte sollen aber erst mit dem Erhalt der Typgenehmigung veröffentlicht werden.

Die Auslieferungen sollen norwegischen Medien zufolge im vierten Quartal 2020 starten, in einem Artikel wird konkret der Oktober genannt. Angeblich will Lexus noch in diesem Jahr 1.000 Exemplare des UX 300e absetzen.

