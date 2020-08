CATL will Batteriepacks bis 2030 überflüssig machen

Der chinesische Batteriezellhersteller CATL arbeitet an einem neuen Ansatz für leistungsfähigere Elektroautos. Nach der sogenannten „Cell-to-Pack“-Technologie, bei der die Zellen ohne den Zwischenschritt von Modulen direkt in das Batteriepack integriert werden, geht es nun um „Cell-to-Chassis“.

Die Batteriezellen sollen also direkt in das Chassis von Elektroautos integriert werden, womit nicht nur auf die Module, sondern auch auf die Packs verzichtet werden könnte. Die heute meist im Unterboden der Autos verbauten sperrigen Gehäuse würden damit überflüssig. CATL beabsichtigt laut einem Reuters-Bericht, die Cell-to-Chassis-Technologie vor 2030 auf den Markt zu bringen.

Mit dem Wegfall der Module und des Packs sollen mehr Zellen bei gleichem Bauraum eingebaut werden können, was die Reichweite erhöht. Mit der neuen Technologie könnten Elektrofahrzeuge eine Reichweite von über 800 Kilometern erreichen, sagte CATL-Vorsitzender Zeng Yuqun auf einer Branchenkonferenz in Wuhan.

Technische Details, also wie genau die Zellen mit der Leistungselektronik und dem Kühlsystem in die Autos direkt eingebaut werden sollen, sind noch nicht bekannt. Zudem ist unklar, ob CATL die Zellen weiterhin an einem Ort – etwa im Unterboden – verbauen will oder ob das Design ohne festes Batteriegehäuse auch eine flexiblere Integration in das Fahrzeug ermöglichen soll. Auch zur Sicherheit des geplanten Systems machte CATL keine Angaben.

Die Batteriegehäuse sind bei aktuellen Elektroautos ein zentraler Bestandteil der Karosserie. Sie sollen bei einem Unfall die Batteriezellen schützen. Bei einer Beschädigung der Zellen könnte es zu Kurzschlüssen und in der Folge dem „thermischen Durchgehen“ der Batterien kommen.

Wegen dieser großen Bedeutung ist das Batteriegehäuse heute so tief in die Karosserie integriert, dass die Fahrzeuge für den Einsatz der CTC-Technologie modifiziert werden müssten. CATL ließ offen, ob das Unternehmen bereits mit einem seiner Kunden an derartigen Projekten arbeitet.

reuters.com, insideevs.com