BYD liefert 35 Elektrobusse in den Karibikstaat Barbados

BYD hat die erste Elektrobus-Flotte für den öffentlichen Linienverkehr in die Karibik geliefert – konkret nach Barbados. Auf dem Inselstaat verkehren nun unter Regie des Barbados Transport Board 33 Batterie-elektrische Busse. Zwei noch ausstehende Exemplare werden bis Dezember folgen.

Es handelt sich bei der Lieferung um gut neun Meter lange Solobusse des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers. Diese sind nach Angaben von BYD speziell mit Blick auf den Markt in Barbados angepasst worden.

Zur Koordiantion des Projekts hat BYD in Barbados einen lokalen Repräsentanten ernannt, die Megapower Ltd. Diese arbeite mit BYD und dem Barbados Transport Board an der Realisierung des Vorhabens, schreibt das chinesische Unternehmen in einer begleitenden Mitteilung. Die Auslieferung der Elektrobusse sei eine wichtige Etappe für den Klimaschutzplan von Barbados, der ein Ziel von 100 Prozent erneuerbarer Energie und CO2-Neutralität bis 2030 festlegt.

