E-Flugzeug stellt südkoreanischen Höhen-Rekord auf

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Chem hat bekannt gegeben, dass ein mit seinen neu entwickelten Lithium-Schwefel-Batterien ausgestattetes unbemanntes Flugzeug einen erfolgreichen Testflug in die Stratosphäre absolviert hat.

Das vom Korea Aerospace Research Institute entwickelte EAV-3 ist ein kleines unbemanntes Flugzeug, das mit Solarenergie und Batterien über einen langen Zeitraum in der stratosphärischen Höhe von 12 Kilometern und mehr fliegen kann.

Während des Testflugs am 30. August soll das EAV-3 sogar eine Höhe von 22 Kilometern über dem Meeresspiegel erreicht haben – was laut südkoreanischen Medienberichten ein neuer Inlandsrekord ist. Laut LG Chem soll das EAV-3 während des 13-stündigen Fluges über sieben Stunden lang in der Stratosphäre zwischen 12 und 22 Kilometern hoch geflogen sein.

Der Rumpf des EAV-3 ist neun Meter lang, die mit Solarzellen bestückten Flügel kommen auf eine Spannweite von 20 Metern. Der Antrieb erfolgt über zwei E-Motoren, die ihren Strom aus den Solarzellen oder den Li-S-Batterien beziehen.

Lithium-Schwefel-Batterien verwenden einen Schwefel-Kohlenstoff-Verbundstoff für die Anode und Lithiummetall für die Kathode. Sie sind leichter und günstiger (da weniger seltene Materialien benutzt werden) als bestehende Lithium-Ionen-Batterien, weshalb ihnen nicht nur in der Luftfahrt ein großes Potenzial zugesprochen wird.

LG Chem plant nach eigenen Angaben verbesserte Prototypen der Li-S-Batterie, um Langzeitflüge über mehrere Tage durchführen zu können. Aktuell weisen Li-S-Batterien bei gleichem Gewicht eine um den Faktor 1,5 höhere Energiedichte auf als Li-Ion-Batterien. LG Chem will diesen Faktor auf über 2 steigern und derartige Batterien bis 2025 in die Massenproduktion bringen.

