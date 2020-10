Tropos Motors: Interview mit Geschäftsführer Markus Schrick

Nach Goupil und Ari Motors steigt mit Tropos ein weiterer Hersteller in das Geschäft mit leichten E-Nutzfahrzeugen ein. In einem Interview spricht Tropos-Motors-Europe-Geschäftsführer Markus Schrick über das Unternehmen, den E-Transporter und dessen Einsatzzwecke.

Mit dem Able bietet Tropos Motors Europe ein leichtes E-Nutzfahrzeug an. Mit verschiedenen Aufbauten soll der Able ein breites Einsatzspektrum abdecken. Auch ein individueller Innenausbau des Koffers sei möglich. Tropos-Motors-Europe-Geschäftsführer Markus Schrick betont aber, dass der Fokus nicht unbedingt auf den Individual-Ausbauten liegt. „Wir wollen ein standardisiertes Produkt auf den Markt bringen und weiterentwickeln“, so Schrick.

Bei einer Testfahrt konnten wir übrigens einen Einblick in die Möglichkeiten erhalten, die ein solches Fahrzeug etwa in der Logistik oder bei Stadtwerken bietet – aber auch die Grenzen.