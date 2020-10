Finnland: VDL baut 31 E-Busse für Lahti und Kuopio

VDL Bus & Coach meldet einen Auftrag über 31 E-Busse aus Finnland. Es handelt sich um 18 Citea LLE Electric für Lahti sowie 13 Citea LLE Electric für Kuopio, einer Stadt im Binnenland Finnlands. Laut VDL zeigt sich mit diesem Auftrag, dass „E-Busse auch in mittelgroßen Städten eine praktikable Option sind“.

Die Busbetreiber in beiden Städten – Kuopion Liikenne Oy und Koiviston Auto Oy – gehören zur Koiviston Auto Group, dem größten Betreiber in Finnland. Mit den nun bestellten 31 Bussen beläuft sich die Gesamtzahl der von VDL an die Koiviston Auto Group gelieferten Citea LLE auf über 200 Exemplare. Das Familienunternehmen mit Sitz in Lahti besitzt etwa 1.000 Stadt- und Reisebusse und hat mehr als 2.300 Beschäftigte.

Die Citea-Busse für Lahti und Kuopio sind mit der Sitzkonfiguration 35+4 ausgestattet und bieten Platz für einen Rollstuhl oder zwei Kinderwagen. Die Busse haben ein Batteriepaket mit einer Speicherkapazität von 282 kWh an Bord. Das Aufladen erfolgt über Kabel in Kuopio und Pantografen in Lahti. Die eisigen Temperaturen im Winter, wenn es -30 Grad oder noch kälter wird, „stellen hohe Anforderungen an die Fahrzeuge“, schreibt VDL in einer Mitteilung.

Finnland haben unterdessen auch andere Elektrobus-Hersteller auf dem Schirm. BYD hat beispielsweise erst kürzlich einen Großauftrag aus dem skandinavischen Land erhalten: Betreiber Nobina hat insgesamt 106 E-Busse bei BYD bestellt, von denen 64 für die Hauptstadt Helsinki und 42 zum Einsatz in der Stadt Turku bestimmt sind – darunter ein neues Modell des chinesischen Herstellers.

vdlbuscoach.com