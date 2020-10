Der Papst ist künftig mit Wasserstoff unterwegs. Papst Franziskus hat dafür nun einen zum Papamobil umgebauten Toyota Mirai in Empfang genommen. Am Brennstoffzellen-Antrieb des Mirai wurde nichts geändert, wohl aber an der Karosserie: Der Mirai ist inklusive der Glaskanzel für den Papst nun 2,70 Meter hoch.

