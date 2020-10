Valmet fokussiert sich auf E-Mobilität – Rückzug als Ingenieursdienstleister

Valmet Automotive hat angekündigt, sich aus der klassischen Ingenieursdienstleistung zurückzuziehen, um sich als Auftragsfertiger und Systemlieferant verstärkt auf die E-Mobilität zu fokussieren. Für die Sparte gibt es bereits einen Käufer.

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Verkauf der gesamten Business Line Engineering Services an die Mutares SE & Co. KGaA geschlossen. Die veräußerte Ingenieurdienstleistungsgesellschaft war in den letzten vier Jahren von großer Bedeutung für den Ausbau der Batteriekompetenz von Valmet Automotive. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung und werde voraussichtlich im November abgeschlossen, wie der Zulieferer mitteilt.

Die Einnahmen aus dem Verkauf, die in der Mitteilung nicht genau beziffert werden, sollen in jene Felder fließen, in denen das Unternehmen „erhebliches Wachstumspotenzial“ sieht – „in Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge, bei aktiven kinematischen Systemen und vielversprechende Perspektiven im Fahrzeugbau“.

In der nun veräußerten Business Line Engineering Services waren Bereiche wie Fahrzeugentwicklung, Elektrik/Elektronik, Simulations- und Testdienstleistungen sowie die Herstellung von Prototypen und Kleinserien zusammengefasst. Betroffen sind rund 600 Mitarbeiter an den Standorten Bad Friedrichshall, Helmstadt-Bargen, Ingolstadt, München und Wolfsburg in Deutschland sowie Antas in Spanien.

„Valmet Automotive schärft den strategischen Fokus auf Elektrofahrzeuge“, sagt Olaf Bongwald, CEO von Valmet Automotive. „Wir freuen uns, dass Engineering Services eine neue Heimat bei einem starken Investor gefunden hat, bei dem der Bereich eindeutig zum Kerngeschäft gehört und dort die Aufmerksamkeit und die Ressourcen erhält, die dieser für eine erfolgreiche Zukunft benötigt.“

Valmet Automotive montiert seit Herbst 2019 in Finnland Batteriesysteme für die Autoindustrie. Zudem hatte das Unternehmen ebenfalls in 2019 sowohl ein Brennstoffzellen-Kompetenzzentrum als auch ein Batterietestzentrum gegründet.

