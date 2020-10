VW Touareg in zwei PHEV-Versionen bestellbar

Ab sofort ist auch der VW Touareg in zwei verschiedenen Plug-in-Hybrid-Versionen bestellbar, die eine elektrische Reichweite von bis zu 47 Kilometern nach WLTP bieten. Die beiden Leistungsstufen sind bereits aus anderen SUV-Modellen des VW-Konzerns bekannt.

Der Touareg eHybrid mit einer Systemleistung von 280 kW startet in Deutschland zu Listenpreisen ab 72.378 Euro, der Touareg R mit 340 kW Systemleistung ist ab 84.660 Euro erhältlich.

Damit ist der Touareg der günstigste Vertreter der großen PHEV-SUV aus dem Konzern: Der am Dienstag angekündigte Audi Q8 PHEV kostet 75.351,26 Euro bzw. 92.800 Euro Euro in der 340-kW-Variante. Im Porsche Cayenne und Cayenne Coupé ist lediglich die 340-kW-Variante erhältlich, sie beginnt bei 90.440 Euro.

In beiden Leistungsstufen setzt der Touareg PHEV auf einen 250 kW starken V6-Turbobenziner, der mit einer im Gehäuse der Acht-Gang-Automatik verbauten E-Motor kombiniert wird. Dieser leistet bis zu 100 kW Peak. Die unterschiedlichen Systemleistungen von 280 bzw. 340 kW ergeben sich nur aus dem unterschiedlichen Zusammenspiel der beiden Antriebe – der Touareg eHybrid ist auch einen hohen Reisekomfort ausgelegt, der Touareg R deutlich sportlicher.













Während das R-Modell nur in der Sport-Ausstattung mit straffer Abstimmung und sportlichen Design-Akzenten erhältlich ist, bietet VW beim eHybrid die beiden Ausstattungen „Atmosphere“ und „Elegance“ an. Alle Versionen des Allrad-SUV kommen mit einer Vier-Zonen-Klimaautomatik, dem digitalen Cockpit, dem großen Navigationssystem „Discover Premium“ sowie einem Panorama-Schiebe-/Aufstelldach. Der Touareg R ist zudem serienmäßig mit den interaktiven „IQ.Ligtht-LED-Matrixscheinwerfern“ ausgestattet.

– ANZEIGE –

Zurück zum Antrieb: Die Batterie mit einem Energiegehalt von 17,9 kWh brutto (14,3 kWh netto) soll nach WLTP bei beiden Versionen des Touareg PHEV für eine E-Reichweite von 47 Kilometern sorgen – obwohl der Touareg R auf anderen Reifen ausgeliefert wird. Mit dieser E-Reichweite sind beide Versionen für das E-Kennzeichen qualifiziert. Der Normverbrauch liegt beim Touareg eHybrid bei 2,6 Litern bzw. 24,2 kWh/100km, beim Touareg R gibt VW einen WLTP-Wert von 2,7 Litern bzw. 24,4 kWh/100km an.

Da der 100 kW starke E-Motor alleine 400 Nm Drehmoment liefert, soll der Touareg die maximale Anhängelast von 3,5 Tonnen (gebremst) auch rein elektrisch ziehen können. Für den Hänger-Betrieb verfügt der Touareg auch über einen „Trailer Assist“, der das Rückwärtsrangieren mit Anhänger für Ungeübte deutlich erleichtern soll.

Zudem ist der Touareg laut der VW-Mitteilung der erste Volkswagen, der via neuem „Park Assist Plus mit Fernbedienung“ per Smartphone-App automatisiert ein- und ausgeparkt werden kann – im Falle der PHEV-Versionen sowohl mit dem V6-Benziner als auch rein elektrisch.

volkswagen-newsroom.com