Bund fördert sieben E-Busse in Erlangen

Das Bundesumweltministerium hat einen Förderbescheid über 1,8 Millionen Euro an die Erlanger Stadtwerke übergeben. Damit sollen sieben Elektrobusse für eine neue City-Linie angeschafft werden.

Neben der Anschaffung der Busse fördert das BMU auch die notwendige Ladeinfrastruktur sowie weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Einsatz der Fahrzeuge, wie Werkstattausrüstung oder Schulungen von Fahr- und Werkstattpersonal.

Der Erlanger Stadtrat hatte im Mai 2019 den Klimanotstand ausgerufen und somit „dem Kampf gegen die Erderwärmung höchste Priorität eingeräumt“, wie es die Stadtwerke in einer Mitteilung ausdrücken. Die neue City-Linie, die als Bestandteil des Verkehrskonzepts den Durchgangsverkehr in der Innenstadt reduzieren soll, wird ausschließlich mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen betrieben. Die Linie soll eine Verbindung zwischen Großparkplatz, Altstadt, Universitätskliniken und Zollhaus (für einen Umstieg zum Regionalverkehr Richtung Osten) schaffen.

Mit dem Förderbescheid und der damit bestehenden Finanzierungssicherheit können die Erlanger Stadtwerke nun den „langwierigen Bestell- und Lieferprozess für E-Busse“ starten. Der Startschuss für die City-Linie soll zum Fahrplanwechsel 2022/2023 erfolgen. Bis dahin soll die Strecke als „Klinik-Linie“ mit konventionellen Kleinbussen (ab dem Fahrplanwechsel 2020/2021) betrieben werden, bevor dann auf die mit E-Bussen betriebene City-Linie übernimmt.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!