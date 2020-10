Dräxlmaier eröffnet größte deutsche PV-Anlage für Ladeinfrastruktur

Der Automobilzulieferer Dräxlmaier hat die nach eigenen Angaben derzeit größte Photovoltaikanlage mit angebundener Ladeinfrastruktur in Deutschland eröffnet. Mit einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern und 1,28 MW Spitzenleistung kann die in Vilsbiburg installierte PV-Anlage täglich rund 350 Ladepunkte mit Sonnenenergie versorgen.

Mit dem Sonnenstrom sollen sollen vor allem die elektrischen Firmenfahrzeuge und die Elektroautos von Mitarbeitern geladen werden. „Mit der Fertigstellung der neuen Photovoltaikanlage, die wir ohne Fördermittel realisiert haben, unterstützen wir aktiv die Attraktivität und Verbreitung der Elektromobilität, und haben damit zugleich einen wichtigen Mosaikstein zum Erreichen unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt“, so Chairman Fritz Dräxlmaier im Rahmen der Inbetriebnahme.

Laut Dräxlmaier soll alleine die Anlage in Vilsbiburg rund 560 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Wenn die Solaranlage zur Stromversorgung nicht ausreicht, wird „reiner Ökostrom von externen Anbietern“ bezogen. Erzeugt die PV-Anlage mehr Strom als die ladenden Autos gerade benötigen, werde der eigene Solarstrom auch für den allgemeinen Betrieb des Standorts genutzt.

Die mit PV-Modulen von Solarwatt ausgestattete Anlage wurde von dem Generalunternehmen Hörmann auf dem Mitarbeiter-Parkhaus des Dräxlmaier-Standorts in Vilsbiburg installiert. Mit dem Solardach soll sich auch der Komfort für all jene Mitarbeiter erhöhen, die das bisher nicht überdachte oberste Parkdeck genutzt haben: In den Sommermonaten heizen sich deren Fahrzeuge nicht mehr so auf, im Winter schützt das Dach die Fahrzeuge vor Schnee.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!