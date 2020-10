Fiat zeigt weitere Karosserie-Version des elektrischen 500

Fiat hat eine neue Variante seines elektrischen 500 vorgestellt – den Fiat 500 3+1. Dieses Modell zeichnet sich durch eine zusätzliche Türe auf der Beifahrerseite aus, die gegenläufig angeschlagen ist. Zudem sind nun die ersten Preise der Basisversion bekannt.

Der 500 3+1 soll damit den Zugang zur zweiten Sitzreihe erleichtern – ob nun für Mitfahrer oder wenn die Rückbank als zusätzliche Ablage genutzt werden soll. In der Mitteilung zu dem 3+1 spricht Fiat von der „vielseitigsten“ Variante des neuen 500. Ein ähnliches 3+1-Türkonzept hatte BMW 2007 beim Mini Clubman eingeführt, bei dem 2015 vorgestellten Nachfolger des Clubman wurden aber wieder vier konventionelle Türen verbaut – lediglich die zweiflügelige Hecktür blieb beim aktuellen Clubman erhalten.

Im Gegensatz zum Mini Clubman wurde die Karosserie des Fiat 500 3+1 für die zusätzliche Türe nicht verlängert. Das Leergewicht des 3+1 liegt rund 30 Kilogramm über der gewöhnlichen Version des neuen 500, laut Fiat soll das keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten oder den Verbrauch haben. Für die Portaltüre sind dennoch einige Änderungen an der Karosserie nötig, so entfällt bei dieser Version etwa auf der Beifahrerseite die B-Säule.

Wie bei den bekannten Karosserieversionen des neuen 500 gibt es auch beim 3+1 zunächst die gut ausgestattete „La Prima“-Version mit Voll-LED-Scheinwerfern, zweifarbigen 17-Zoll-Felgen, eine Kilmaautomatik, das UConnect-5-Navi, ein zweifarbiges Lenkrad, Fiat-Monogramme in den Sitzen und eine „La Prima“-Plakette in der Mittelkonsole.

