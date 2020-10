Hinweis auf vorgezogenen Model-Y-Produktionsstart in Grünheide

Die Produktion des Tesla Model Y wird in Deutschland 2021 beginnen – das ist bekannt. Zur Frage, wann genau im kommenden Jahr, gibt es nun einen Hinweis darauf, dass der Produktionsstart im Werk Grünheide früher angesetzt sein könnte als bisher angenommen.

Während bislang der Juli 2021 als Startmonat kursierte, erhielt laut einem Bericht von „Teslarati“ nun ein niederländischer Reservierungsinhaber auf Nachfrage eine Information von Tesla, wonach er voraussichtlich bereits im ersten oder zweiten Quartal 2021 mit der Lieferung seines Model Y aus deutscher Produktion rechnen könne. Am Telefon hat der Reservierungsinhaber laut „Teslarati“ weiterhin erfahren, dass Tesla Niederlande gerade ein internes Update zum Bauprozess in Grünheide erhalten habe, auf dessen Basis die Aussage zum frühe Auslieferungsdatum getroffen worden sei.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Tesla vor seinem Zeitplan liegt. Bereits in den USA zog der Elektroautobauer das Datum für den Auslieferstart des Model Y von ursprünglich Ende 2020 erst auf Sommer und dann auf März 2020 vor. Offiziell nennt Tesla für den deutschen Standort pauschal das kommende Jahr als Starttermin für die Model-Y-Produktion. Dieses Statement haben die Kalifornier erst dieser Tage in ihrem jüngsten Quartalsbericht wiederholt.

Was den Stand der Bauarbeiten in Grünheide angeht, gibt es neue Augenzeugen-Schilderungen: Laut einem Beobachter, der sich auf Twitter @Gf4Tesla nennt, haben Kräne erste Komponenten der Lackierstraße in den dafür vorgesehenen Gebäudeteil gehoben. Während an dieser Stelle also offenbar schon Anlagentechnik integriert wird, ist Tesla an anderer Stelle noch mit Rohbauarbeiten und der Installation von Fundamenten beschäftigt. Die letzte offizielle Meldung zur Gigafactory 4 datiert von Mitte September. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tesla die Rodung von nochmals 100 Hektar Wald (zusätzlich zur bereits gerodeten 90-Hektar-Fläche) beantragt. Aufhorchen ließ unterdessen vor wenigen Tagen die Entlassung von Evan Horetsky, dem Gesamtprojektleiter für den Bau der Gigafactory in Grünheide.

