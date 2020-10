Der Marktstart des Porsche Taycan in Dubai wurde von einer großen Lichtshow an der Fassade des höchsten Gebäudes der Welt begleitet: Auf einer Gesamtfläche von 33.000 Quadratmetern zeigte Porsche am Burj Khalifa die wichtigsten Meilensteine der Unternehmensgeschichte bis hin zum Taycan.

porsche.com