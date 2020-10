„Serial 1“: Harley Davidson gründet E-Bike-Marke

Harley-Davidson hat angekündigt, mit einer neu gegründeten Marke in den E-Bike-Markt einzusteigen. Die erste Produktlinie des neuen Unternehmens Serial 1 Cycle Company wird im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen, auch in Deutschland.

Das Unternehmen ist jedoch nicht eine 100-prozentige Tochter von Harley-Davidson, die Motorradmarke war aber an der Gründung beteiligt. Laut der Mitteilung von Serial 1 sei das E-Bike-Projekt „als Geheimprojekt“ im Produktentwicklungszentrum von Harley-Davidson geboren. Eine kleine Gruppe haben daran gearbeitet, ein Pedelec zu entwerfen und zu entwickeln, das „des Namens Harley-Davidson würdig“ sei.

Harley-Davidson hatte im Sommer 2019 die Entwürfe dreier E-Bikes vorgestellt, eines davon ähnelt stark jenem E-Bike, das Serial 1 nun in seiner Mitteilung zeigt. Auf dem Rahmen des Serial-1-Bikes ist jetzt noch der Schriftzug „Powered by Harley-Davidson“ zu sehen.











Später sei entschieden worden, das E-Bike-Geschäft in eine neue Einheit umzustrukturieren – daher die Nähe zu Harley-Davidson. Einige der Mitglieder der Entwicklungsgruppe sind in der Folge zu Serial 1 gewechselt. Mit Jason Huntsman (President), Ben Lund (Vice President und Produktentwicklung), Aaron Frank (Markendirektor) und Hannah Altenburg (Marketing) zahlreiche Serial-1-Führungskräfte Erfahrung bei Harley-Davidson.

Der Name der Serial 1 Cycle Company entstammt übrigens dem „Serial Number One“, dem Spitznamen des ältesten, noch bekannten Harley-Davidson-Motorrads. „Als Harley-Davidson 1903 zum ersten Mal einen Zweiradantrieb entwarf, änderte dies dauerhaft die Art, wie sich die Welt fortbewegte“, sagt Aaron Frank. „Inspiriert von der unternehmerischen Vision der Gründer von Harley-Davidson hoffen wir, mit einem E-Bike von Serial 1 erneut zu verändern, wie sich Radfahrer und solche, die Neugier am Radfahren zeigen, in ihrer Welt fortbewegen.“

Das Marketing wird dabei sicher eine große Rolle spielen, aber auch die Technik und der Preis der Produkte. Doch zu diesen beiden Punkten äußert sich Serial 1 in der Mitteilung noch nicht.

electrek.co, fastcompany.com, serial1.com