Valmet erweitert Produktionskapazitäten für Batteriesysteme

Bereits knapp ein Jahr nach Produktionsstart hat Valmet Automotive angekündigt, die Kapazitäten für Batteriesysteme in seinem Werk im finnischen Salo zu erweitern. Die Arbeiten zur Erweiterung haben bereits begonnen und sollen bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Die für das Werk Salo beschlossene Maßnahme umfasst den Bau einer weiteren Produktionslinie und eine Erweiterung der Logistikfläche. Zudem belegt Valmet Automotive zusätzliche Büroflächen auf dem Areal des Salo IoT Campus, auf dem auch das Batteriewerk liegt.

Das Produktionsvolumen des Werkes laufe auf Rekordniveau, heißt es. Aktuell verfügt Valmet Automotive nach eigener Aussage über Fertigungsaufträge für drei Kunden. Zu „weiteren vielversprechenden Aufträgen“ sollen bereits Verhandlungen laufen. Der Schritt, die Produktionskapazitäten auszubauen, sei notwendig, um die hohe Nachfrage nach Batteriepacks für Elektrofahrzeuge bedienen zu können.

Im Werk Salo sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Mit der nun begonnen Erweiterung soll die Zahl der Beschäftigten bis 2022 auf etwa 400 steigen. Im aktuell „herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld“ sei „dieses ein äußerst positives Zeichen für den erfolgreichen Einstieg von Valmet Automotive in das Segment der Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge und die starke Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens“.

– ANZEIGE –

Über die Produktion von Batteriesystemen hinaus bietet das Unternehmen unter Führung seiner Business Line EV Systems Leistungen in der Batterieentwicklung und dem Testing von Batteriemodulen und -pack an. Aus der klassischen Ingenieursdienstleistung will sich Valmet Automotive bekanntlich zurückziehen, um sich als Auftragsfertiger und Systemlieferant verstärkt auf die E-Mobilität zu fokussieren.

Aber auch in Deutschland arbeiten die Finnen im Bereich Elektromobilität. In Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) befindet sich das 2019 angekündigte Battery Test Center, mit dem Valmet seine Testmöglichkeiten für Batterien und Batteriesysteme elektrisch angetriebener Fahrzeuge ausgeweitet hat.

pressebox.de