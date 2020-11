Grünheide: Tesla erhält Vorab-Genehmigung für Tragwerke

Außerdem will das Portal Electrek erfahren haben, dass Tesla in Grünheide eine 25-köpfige Taskforce einrichten will, die überall dort eingesetzt wird, wo die größten Probleme auftreten und direkt an Unternehmenschef Elon Musk berichten wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tesla eine solche Taskforce aufbaut, bisher kam dies aber vor allem bei Produktionsprojekten vor. automobilwoche.de , teslamag.de , mluk.brandenburg.de , electrek.co (Taskforce), handelsblatt.com (Gehälter)

Gegenüber dem „Handelsblatt“ äußert der Chef der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder), Jochem Freyer, jetzt zudem, dass Tesla Gehälter zahlen will, die höher ausfallen als ortsüblich. Und: Das Unternehmen werde sich am Gehaltstarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie orientieren: „Sie werden ihn nicht übernehmen und anwenden, aber ich finde, es ist schon ein großer Schritt, wenn wir uns einem Industrietarifvertrag annähern.“ Die Beschäftigten würden sich im Wesentlichen aus Arbeitslosen und Jobwechslern rekrutieren, erläutert der Behördenchef in dem Bericht.

