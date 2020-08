Tesla empfängt Maschine für neues Model-Y-Gießverfahren

Am Stammwerk von Tesla im kalifornischen Fremont ist eine der neuen riesigen Druckgießmaschinen eingetroffen. Mit ihr soll noch vor Jahresende der hintere Rahmen des Model Y in einem einzigen Stück gegossen werden. Auch zur geplanten Gigafactory 4 in Grünheide gibt es Neuigkeiten.

Zu der neuen Druckgießmaschine hat sich Tesla-Chef Elon Musk dieser Tage bereits via Twitter geäußert: „Es wird erstaunlich sein, sie in Betrieb zu sehen! Es ist die größte Druckgießmaschine aller Zeiten. Die hintere Karosserie besteht aus einem einzigen Teil, inklusive der Stoßstange.“

Der neue Ansatz soll die Fertigung des Model Y beschleunigen und gleichzeitig günstiger machen. Die Druckgießmaschine, für die Tesla diesen Sommer ein Patent erhalten hat, nutzt Aluminium statt Stahl. Wirklich innovativ ist aber, dass sie statt vieler kleinerer Teile wenige große Karosseriekomponenten hervorbringt. Statt aus 70 Teilen soll die Karosserie des Model Y künftig nur noch aus vier Teilen und langfristig sogar komplett aus einem Guss hergestellt werden. Das hatte Musk bereits im Juni in einem Podcast-Interview geäußert.

Neuigkeiten gibt es derweil auch von der Tesla-Baustelle in Deutschland: Die Fabrik in Grünheide wird mit deutlich weniger Betonpfählen im Grundwasser auskommen als bislang geplant. Statt der ursprünglich geplanten bis zu 15.000 Pfähle habe man das Konzept so ändern können, dass man mit 500 bis 550 Pfählen auskomme, so ein Tesla-Sprecher anlässlich der Einweihung der „Tesla Straße“, die auf das Gelände führt. So werde nur das Presswerk, aber nicht mehr die Gießerei auf Pfählen gegründet.

In Grünheide soll bekanntlich das Model Y für Europa gebaut werden. Seit Kurzem ist auch offiziell publik, dass Tesla am Standort darüberhinaus Batteriezellen fertigen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es sich dabei um die sogenannten Roadrunner-Zellen handeln, die Tesla in Eigenregie entwickelt.

