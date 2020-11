Harley-Ableger Serial 1 nennt Details zu ersten Pedelecs

Nachdem Harley-Davidson vor kurzem angekündigt hat, mit einer neu gegründeten Marke in den E-Bike-Markt einzusteigen, folgen nun Details zur ersten Modellpalette der Serial 1 Cycle Company: Das Debüt von Serial 1 umfasst vier Pedelecs der Kategorie City, die sich an Stadtpendler und Gelegenheitsradler richten.

Drei dieser vier Debüt-Räder stellt Serial 1 nun für den deutschen Markt vor: Sie bieten 250 W Leistung und elektrische Unterstützung bis zu 25 km/h.

Das Einstiegsmodell MOSH/CTY hat eine 529 Wh Batterie an Bord und kommt laut Herstellerangaben auf eine Reichweite von 56 bis 168 Kilometer. Es bringt 21,9 Kilogramm auf die Waage. Das 27 Kilogramm schwere Modell RUSH/CTY STEP-THRU verfügt über dieselbe 529-Wh-Batterie und kommt auf 48 bis 144 Kilometer. Außerdem im Angebot: das ebenfalls 27 Kilogramm schwere RUSH/CTY-Pedelec mit 706 Wh Batterie und einer Reichweite von 56 bis 185 Kilometern. Die Preise liegen zwischen 3.499 und 4.699 Euro. Vorbestellungen sind laut Serial 1 ab sofort online oder bei ausgewählten Harley-Davidson-Händlern möglich. Auslieferungen in den USA und in Deutschland sind für das Frühjahr 2021 geplant. Das vierte Rad namens RUSH/CTY Speed (706 Wh, 5.199 Euro) wird vorerst nur in den USA vermarktet.

Serial 1 arbeitet bei seinen Debütmodellen mit dem Antrieb Brose Drive S, der samt Batterie im Aluminiumrahmen der Pedelecs integriert ist. Der Ladeanschluss findet sich an der Unterseite des Rahmens. Weitere Merkmale der Pedelecs sind Gates-Carbon-Drive- Riemen, integrierte LED-Beleuchtung und vier Fahrmodi zur Bestimmung der Unterstützungsstärke sowie eine digitale Anzeige und die Integration mobiler Anwendungen. Bei den RUSH/CTY-Modellen ist zudem das intelligente Automatikgetriebe Enviolo AUTOMATiQ verbaut.

„Angefangen beim agilen MOSH/CTY, dem ultimativen urbanen Playbike, bis hin zu unseren voll ausgestatteten RUSH/CTY-Modellen, die drei Stufen von Premium-Features aufweisen, ermöglicht es Serial 1, modernen Pendlern und Freizeitradlern die Produktentwicklung von Harley-Davidson auf Weltklasseniveau zu erfahren“, äußert Aaron Frank, Brand Director der Serial 1 Cycle Company. Serial 1 ist keine 100-prozentige Tochter von Harley-Davidson, die Motorradmarke war aber an der Gründung beteiligt. Laut einer früheren Mitteilung von Serial 1 sei das E-Bike-Projekt „als Geheimprojekt“ im Produktentwicklungszentrum von Harley-Davidson geboren. Eine kleine Gruppe habe daran gearbeitet, ein Pedelec zu entwerfen und zu entwickeln, das „des Namens Harley-Davidson würdig“ sei.

Harley-Davidson hatte im Sommer 2019 die Entwürfe dreier E-Bikes vorgestellt. Später sei entschieden worden, das E-Bike-Geschäft in eine neue Einheit umzustrukturieren, heißt es. Daher ist auf den Rahmen der Serial-1-Bikes jetzt nur noch der Schriftzug „Powered by Harley-Davidson“ zu sehen. Einige der Mitglieder der Entwicklungsgruppe sind in der Folge zu Serial 1 gewechselt. Mit Jason Huntsman (President), Ben Lund (Vice President und Produktentwicklung), Aaron Frank (Markendirektor) und Hannah Altenburg (Marketing) haben zahlreiche Serial-1-Führungskräfte Erfahrung bei Harley-Davidson. Entworfen werden die E-Bikes in Milwaukee.

