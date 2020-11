Tesla-Transportschiffe aus USA und China erreichen Europa

Zwei Transportschiffe mit Elektroautos von Tesla haben den Hafen in Zeebrügge erreicht. Neben den bekannten Transporten aus Kalifornien ist nun erstmals auch ein Schiff mit in China gebauten Model 3 dabei.

Im Oktober hatte Tesla auf seinem chinesischen WeChat-Account entsprechende Gerüchte bestätigt, dass in China gebaute Model 3 für zehn europäische Märkte verschifft werden sollen – darunter auch Deutschland. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Variante Standard Range Plus und angeblich sind die kobaltfreien LFP-Zellen verbaut.

In der Folge hatte das Frachtschiff „Toscana“ am 26. Oktober in Shanghai abgelegt. Einen Monat später, am 26. November, ist die „Toscana“ in Zeebrügge eingelaufen. Am selben Tag kam in dem belgischen Hafen auch die „Grand Aurora“ an, die am 4. November den Hafen von San Francisco mit in Fremont gebauten Teslas verlassen hatte.

Let's document this moment when, for the first time, we have two ships at Zeebrugge simultaneously, close to each other, coming from two different continents to address the European market.#Toscana #GrandAurora $TSLA #Tesla #Model3 #TeslaCarriershttps://t.co/AIr2qLq95e pic.twitter.com/6I3RAWs3PV — Franco Mossotto (@FMossotto) November 26, 2020

Im Oktober hatte Tesla in Europa – wie üblich – wegen der Transporte nur wenige Autos ausgeliefert. Hierzulande hängen Auslieferungen und Zulassungen immer mit der Ankunft der Fahrzeuge in Zeebrügge zusammen, meist ist Tesla aus diesen Gründen im letzten Monat eines Quartals immer stärker. Die Auswirkungen der zwei in Zeebrügge entladenen Transportschiffe werden also im Dezember – und damit in der Statistik Anfang Januar – zu sehen sein. Wobei dann noch ein drittes Schiff hinzukommt: Offenbar soll in wenigen Tagen ein weiteres Transportschiff aus Shanghai anlegen.

