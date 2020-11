Konflikt zwischen VW-Chef Diess und Betriebsrat bricht wieder auf

Nur wenige Monate nach dem letzten größeren Konflikt mit den Arbeitnehmer-Vertretern, der im Verlust des Postens als Markenchef endete, sucht VW-Konzernchef Herbert Diess offenbar wieder die Konfrontation. Laut einem Medienbericht könne die aktuelle Entwicklung sogar in einer „kurzfristigen Ablösung“ von Diess münden.

Einem Bericht des „Handelsblatt“ zufolge soll VW-Konzernchef Herbert Diess eine Verlängerung seines Vertrags anstreben. Dieser läuft noch bis April 2023. Da Diess aber auch eine vorzeitige Verlängerung dränge, werde sich der Aufsichtsrat bzw. das Aufsichtsratspräsidium wahrscheinlich „bereits in den nächsten Tagen“ mit dem Thema befassen.

Laut einem Insider wolle Diess mit der Vertragsverlängerung eine Bestätigung seitens des Aufsichtsrats für seinen aktuellen Kurs erhalten. Diess habe seine Wünsche gezielt platziert und es brauche nun eine Entscheidung, zitiert das „Handelsblatt“ Konzernkreise.

Aber: Der Betriebsrat will dem Vorhaben wohl nicht zustimmen. Sowohl die Arbeitnehmer als auch die Familien Porsche/Piech und das Land Niedersachsen als größte Anteilseigner seien von dem Vorstoß überrascht worden. Ein Interesse an einer Eskalation des Konflikts habe derzeit keine der Parteien. Laut dem „Handelsblatt“ sei es aber denkbar, dass Diess und der Aufsichtsrat „keine gemeinsame Linie“ mehr finden würde – und statt einer Vertragsverlängerung eine kurzfristige Ablösung drohe.

– ANZEIGE –

Im Frühsommmer war es zu einer Eskalation im Dauer-Konflikt zwischen dem VW-Chef und dem Betriebsrat gekommen. Diess sah sich durch IG-Metall-Vertreter in der Öffentlichkeit diskreditiert und in der Folge dem Aufsichtsrat Gesetzesbrüche vorgeworfen, ohne aber Belege zu liefern – es sollen vertrauliche Informationen, die nur einem kleinen Personenkreis zugänglich waren, an Medien weitergeleitet worden. Das Leck sah Diess offenbar auf der Arbeitnehmerseite.

Da der nicht belegte Vorwurf des Gesetzesbruchs das Vertrauen des Aufsichtsrats in Diess erschüttert hatte, stand damals sogar eine Trennung im Raum und wurde sogar konkret vorbereitet. Am Ende entschied sich das Kontrollgremium aber für eine leichtere Variante: Diess wurde die Marke VW entzogen (und an Ralf Brandstätter übertragen), Konzernchef durfte er aber bleiben.

In der vergangenen Woche hatte sich das Verhältnis zu den Arbeitnehmer-Vertretern aber wieder verschlechtert. Bei LinkedIn schrieb Diess: „Bei meinem Amtsantritt in Wolfsburg habe ich mir fest vorgenommen, das System VW zu verändern.“ Vor allem in der Konzernzentrale sei ihm das aber nicht gelungen. Am vergangenen Freitag zu einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Betriebsrats bei Volkswagen war Diess gar nicht eingeladen. In seinem Grußwort mahnte er aber, dass Effizienzsteigerungen notwendig und für den Fortbestand von Unternehmen nicht zu unterschätzen seien. „Hier haben wir bei Volkswagen noch Nachholbedarf“, so Diess.

Für dieses Ziel, die „Festung Wolfsburg“ zu ändern, will Diess nun die Bestätigung des Vorstands. Dabei geht es aber nicht nur um die Personalie Diess selbst, sondern auch andere Vorstands-Besetzungen. Finanzvorstand Frank Witter will 2021 in den Ruhestand. VW-Sanierer Diess will seinen Vertrauten Arno Antlitz nach Wolfsburg holen, der derzeit das Finanz-Ressort bei Audi leitet. Da es in seiner Zeit als Finanzchef der Marke VW immer wieder Konflikte mit dem Betriebsrat gab, soll Betriebsratschef Bernd Osterloh Antlitz „rundherum“ ablehnen, so das Handelsblatt.

Eine weitere mögliche Änderung auf Vorstandsebene betrifft die Marke Volkswagen: Wie der „Business Insider“ aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, soll ab Ende 2021, wenn in Zwickau fast nur noch Elektro-Autos produziert werden und der ID.4 seinen Markteintritt gefeiert hat, der von Thomas Ulbrich bekleidete Posten des Elektrovorstands deutlich entmachtet werden. Die Aufgaben und die angeknüpften Strukturen sollen dann wieder in die „Gesamtorganisation der Produktion“ bei VW wieder eingegliedert werden. Elektroautos sollen bis dahin „Mainstream“ bei Volkswagen sein und keine gesonderte Organisation mehr benötigen.

Spätestens in einem Jahr würde e-Mobility-Vorstand Thomas Ulbrich demnach neue Aufgaben erwarten. Laut dem Bericht sei es möglich, dass Ulbrich – früher bereits mehrere Jahre Vice President bei SAIC-VW – nach China gehe. Konkret zu dem Joint Venture mit JAC. Dieses Gemeinschaftsunternehmen soll an der Entwicklung des MEB-Kleinwagens von Volkswagen beteiligt werden.

handelsblatt.com, businessinsider.de