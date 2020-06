Diess gibt VW-Kernmarke ab, Brandstätter übernimmt

Der VW-Aufsichtsrat hat Konzernchef Herbert Diess die Führung der Marke VW Pkw entzogen. Der bisherige COO Ralf Brandstätter übernimmt, damit Diess laut der offiziellen Begründung „mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef“ erhalte.

Das hat der Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Sitzung am Montag beschlossen. Die neuen Zuständigkeiten bei der Führung von Marke und Konzern gelten ab 1. Juli. Im Konzernvorstand behält Diess jedoch die Gesamtverantwortung für den Bereich Volkswagen Pkw sowie die Markengruppe Volumen. Ziel ist laut der Mitteiling „eine stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Aufgaben an der Spitze von Konzern und Marke in der laufenden Transformationsphase der Automobilindustrie“.

Diess selbst lobt Brandstätter als einen der erfahrensten Manager des Unternehmens. „Er hat bereits in den zurückliegenden zwei Jahren Volkswagen als COO erfolgreich geführt und die Transformation der Marke an entscheidender Stelle mitgestaltet“, sagt Diess. „Ich freue mich daher, dass Ralf Brandstätter nach den tiefgreifenden strategischen Entscheidungen der vergangenen Jahre jetzt die Entwicklung der Marke als CEO weiter kraftvoll vorantreiben wird.“

Was angesichts der großen Herausforderungen, vor denen VW und andere etablierte Autobauer stehen, nach einer nachvollziehbaren und logischen Entscheidung klingt, ist jedoch auch ein gewisser Vertrauensverlust seitens des Aufsichtsrats in Diess. Der Österreicher steht zunehmend unter Druck, dass die von ihm angestoßene Transformation auch Ergebnisse zeigt. Die Probleme bei der Markteinführung des Golf 8, die Software-Probleme beim ID.3 und offenbar auch Managementfehler hatten zuletzt intern zu starker Kritik an Diess geführt.

Vergangene Woche hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass der Aufsichtsrat Diess zu Gute halte, dass er den Umstieg von Verbrennern auf E-Autos eingeleitet und in die Digitalisierung investiert habe – beides dringend notwendige Maßnahmen in Wolfsburg. In dem Bericht wird Brandstätter aber nicht als Verbündeter von Diess dargestellt. Der Konzern-CEO soll bei einer Aufsichtsratssitzung im Mai sogar Brandstätter als Verantwortlichen für die Probleme bei den neuen Modellen genannt haben. Der sei im Markenvorstand für das operative Geschäft zuständig, so Diess. Als Verbündete des Österreichers werden stattdessen Audi-Finanzvorstand Arno Antlitz und VW-Entwicklungsvorstand Frank Welsch genannt.

Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass Diess Porsche-Chef Oliver Blume als Markenvorstand von Volkswagen nach Wolfsburg holen wolle. Die „auto motor und sport“ berichtete jedoch unter Berufung auf Unternehmenskreise, dass Blume Vorsitzender des VW-Markenvorstands werden solle. Dieser Posten ist nun belegt.

Für Diess heißt die neue Führungskonstellation nicht nur, dass er sich auf seine Rolle als Konzern-CEO konzentrieren soll – sondern dass er das dem Aufsichtsrat zufolge nun auch tun muss.

In einer weiteren Meldung gab der Konzern bekannt, dass Stefan Sommer Volkswagen zum 30. Juni 2020 auf eigenen Wunsch verlässt. Der frühere ZF-Vorstand hatte das Ressort Komponente geleitet, das nun Finanzvorstand Frank Witter kommissarisch übernimmt.

volkswagen-newsroom.com (Diess/Brandstätter), volkswagen-newsroom.com (Sommer)