Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid kommt im Frühjahr heraus

Hyundai wird sein Kompakt-SUV Tucson ab Frühjahr 2021 auch als Plug-in-Hybrid anbieten und nennt nun erste Details. So wird der Teilzeitstromer mit einer Systemleistung von 195 kW und bis zu 350 Nm Drehmoment zur stärksten Variante in der Motorenpalette des neuen Hyundai Tucson.

Beim PHEV-Antrieb des Tucson setzt Hyundai auf die Kombination eines 1,6-Liter-Benziners mit einem 66,9 kW starken Elektromotor und einer Batterie mit einer Kapazität von 13,8 kWh. Damit erhält das Modell eine leistungsstärkere Motorkonfiguration als beispielsweise der Hyundai Ioniq PHEV oder der Kia Niro PHEV (je 104 kW Systemoutput). Allen voran die E-Maschine ist beim Tucson PHEV größer als bei den beiden genannten Stromern (45 kW).

Die E-Reichweite beziffern die Südkoreaner auf „über 50 Kilometer“. An Bord wird der Tucson PHEV mit einem 7,2-kW-Onboard-Lader ausgestattet – gegenüber 3,3-kW-Ladern beim Ioniq PHEV und Niro PHEV. Das Modell fährt serienmäßig mit Sechsgang-Automatik und Allradantrieb vor und verfügt über Hyundais „HTRAC“ getaufte Technologie zur variablen Verteilung der Antriebskraft auf die Vorder- und Hinterräder sowie den sogenannten Terrain-Mode-Wahlschalter, um das Ansprechverhalten von Leistung, Drehmoment und Bremsen manuell anzupassen. Optional bietet Hyundai für den Tucson Plug-in-Hybrid auch ein adaptives Fahrwerk an.

Weiter verfügt das Kompakt-SUV wie bereits der Ioniq über eine aktive Luftklappe im Kühlergrill, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Sie regelt den Lufteinlass in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur des Motors, der Fahrzeuggeschwindigkeit und anderen Faktoren.

Innen erwarten die Nutzer unter anderem ein digitales 10,25-Zoll-Cockpit und ein ebenso großer Touchscreen mit Android Auto, Apple CarPlay und Hyundais Telematiksystem Bluelink. Hinzu kommen mehrere Assistenzsysteme, darunter ein Parkassistent, der per Fernbedienung ein- und ausparken kann, eine Notbremsfunktion für die hintere Einparkhilfe und ein Autobahn-Assistent, der die Fahrspur hält und die Geschwindigkeit anpasst.

„Der Plug-in-Hybrid ist ein Meilenstein für Hyundai und den Tucson“, äußert Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. Mit der Auswahl an Benzin und Diesel mit 48-Volt-Hybrid-Technologie sowie außerdem Hybrid und Plug-in-Hybrid biete der neue Hyundai Tucson das breiteste Angebot an elektrifizierten Antriebssträngen in seinem Segment. Preise für den Tucson PHEV nennt der Hersteller noch nicht.

hyundai.news