EVBox schließt Vertriebsdeal mit The Mobility House

Die Produkte des niederländischen Ladespezialisten EVBox sind ab sofort bei dem Ladelösungsanbieter The Mobility House erhältlich: Autohandel, Endkunden, Elektriker und Stadtwerke können die Ladeinfrastruktur von EVBox nun auch über The Mobility House beziehen.

The Mobility House erweitert sein verfügbares Hardware-Angebot somit um einen weiteren Hersteller. Im Portfolio des Unternehmens gibt es bereits Produkte von ABL, Alfen, Keba, Mennekes, Webasto, Juice Technology, NRGkick, IES Synergy und go.e. Im neuen EVBox-Sortiment sind dabei auch intelligente Wallboxen, die gemäß dem neuen staatlichen KfW-Förderprogramm förderfähig sind.

Im Umkehrschluss verwendet EVBox das Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot von The Mobility House auch in den Niederlanden und weiteren europäischen Ländern. Beide Partner eine das Ziel, intelligente und innovative Ladetechnologien auf dem Markt zu etablieren, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. EVBox konzentriert sich dabei auf die Hardware, während The Mobility House den Fokus auf die intelligente Steuerung legt. Der Charge Pilot sei entsprechend mit den EVBox-Ladestationen kompatibel, so The Mobility House.

EVBox und The Mobility House haben bereits in einigen Projekten zusammengearbeitet, etwa auf Porto Santo (Portugal), welche dank Vehicle-to-Grid-Technologien die erste Insel werden möchte, die bei der Energieerzeugung komplett ohne fossile Brennstoffe auskommt. Außerdem arbeiten beide Firmen in den USA an der technischen Integration ihrer Produkte.

Quelle: Info per E-Mail