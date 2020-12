Atlis Motor Vehicles nennt Preise für Elektro-Pickup XT

Der US-Hersteller Atlis Motor Vehicles nennt nun die Preise seines im vergangenen Jahr präsentierten rein elektrischen Pickup-Trucks XT, der mit drei Batterie-Optionen für 300, 400 und 500 Meilen (rund 480, 640 und 800 km) angeboten wird und 2021 auf den Markt kommen soll.

Die Basis-Version mit 125-kWh-Akku startet ab 45.000 US-Dollar, die beiden reichweitenstärkeren Varianten ab 58.000 bzw. 69.000 US-Dollar, wobei Atlis bei diesen beiden Modellen die präzise Batteriekapazität nicht nennt. Anhaltspunkte liefern nur die oben angegebenen Reichweiten-Daten. Allerdings beziehen sich diese Werte auf unbeladene Exemplare des Stromers. Reservierungen sind bereits möglich, der Marktstart soll 2021 erfolgen. Auf seiner Webseite bietet Atlis Motor Vehicles zudem Dritten die Verwendung seiner E-Plattform an.

Neben der Reichweite will der Atlis XT mit einer hohen Anhängelast von bis zu 35.000 lbs (knapp 16 Tonnen per Gooseneck-Aufliegesystem) und mit einer Nutzlast von bis zu 5.000 lbs (knapp 2,3 Tonnen) punkten. Im Vergleich zum E-Pickup R1T von Rivian soll der Atlis XT länger ausfallen und mit einer bis zu 2,4 Meter langen Ladefläche aufwarten. Daneben wird es mehrere Varianten des Pickups u.a. mit kürzerer Ladefläche, Offroad-Qualitäten oder doppelten Hinterrädern geben.

Ein Blick auf die Reservierungsseite liefert Anhaltspunkte zu folgenden vier konkret geplanten viertürigen Allrad-Versionen: Da wäre die Basis-Version mit besagtem 125-kWh-Akku, einer zwei Meter langen Ladefläche und rund 4,5 Tonnen Anhängelast. Die nächst-höhere Ausstattung für 58.000 Dollar umfasst den mittleren Akku für 640 km Reichweite, dieselbe zwei Meter lange Ladefläche und 6,35 Tonnen Anhängelast. Den XT mit großem Akku und bis zu 800 km Reichweite gibt es ebenfalls mit 2m-Ladefläche und 6,35 Tonnen Anhängelast (für 69.000 Euro) oder als Topmodell mit 2,4 Meter langer Ladefläche, 7,7 Tonnen Anhängelast (beziehungsweise 16 Tonnen via Gooseneck-Aufliegesystem) für 78.000 Dollar.

Atlis Motor Vehicles verpasst dem Pickup-Truck an jedem Rad einen E-Motor, verrät aber noch keine Leistungszahlen, sondern nur so viel: Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Stromer unbeladen in weniger als fünf Sekunden und bei maximaler Beladung samt Anhänger in weniger als 18 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 120 mph (gut 190 km/h) an. Im luxuriös gestalteten Inneren gibt es Platz für sechs Personen. Darüber hinaus legt Atlis Wert auf autonome Fahrkomponenten, führt dazu aber keine Details aus.

insideevs.com, atlismotorvehicles.com, share.hsforms.com (Reservierungsseite)