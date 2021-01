Helsinki liebäugelt mit Umrüstung seiner Lkw-Flotte

Die finnische Hauptstadt Helsinki will im Rahmen des Projekts Stara eRetrofit bestehende Schwerlastfahrzeuge auf Elektroantriebe umstellen. Der Umbau des ersten Lkw, eines alten Scania P320, hat bereits begonnen. In den kommenden Monaten sind Probefahrten geplant.

Hauptziel des Projekts ist es, aussagekräftige Daten zu den Betriebskosten, dem Servicebedarf und zu der Machbarkeit der Lkw-Elektrifizierung zu erhalten. Dazu hat der Umbau von besagtem Scania P320 begonnen, einem Lkw in Besitz der Stadt Helsinki. In den “ersten Monaten” des Jahres soll der dann auf E-Antrieb umgerüstete Schwerlaster wieder in Betrieb gehen. “Wenn die Elektrifizierung dieses einzelnen Lkw die Umrüstungskosten rechtfertigt und die Erwartungen an die Funktionalität erfüllt, dann können wir die Ergebnisse in größerem Maßstab für die gesamte Flotte nutzen”, blickt Paavo Lehmonen, Entwicklungsleiter bei Helsinki City Construction Services, voraus. Sprich: Potenziell ist die Stadt bereit, ihren gesamten Lkw-Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen.

Für das Stara eRetrofit-Projekt arbeitet das städtische Innovationsunternehmen Forum Virium Helsinki und das ebenfalls städtische Bauunternehmen Stara mit der University of Applied Sciences in Tampere und dem VTT Technical Research Center of Finland zusammen. Finanziert wird das Vorhaben aus dem Innovationsfonds der Stadt Helsinki. Hinter Stara eRetrofit steht die Überlegung, dass die Elektrifizierung von Schwerlastfahrzeugen vor allem angesichts von deren langen Betriebszyklen nur langsam vorankommt. Zudem seien elektrische Neufahrzeuge auf dem Markt noch sehr begrenzt erhältlich und teuer.

