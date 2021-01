Nio baut Gebrauchtwagenservice „Nio Certified“ auf

Nio startet einen Gebrauchtwagenservice namens „Nio Certified“ und hat dafür ein landesweites Geschäftsnetz aufgebaut, das den An- und Verkauf von Fahrzeugen und Dienstleistungen wie Inspektionen und Bewertungen anbietet. Binnen fünf Jahren will Nio 3 Milliarden Yuan (380 Millionen Euro) in den Service investieren.

Der E-Autobauer kündigt an, Gebrauchtwagen in seinen Servicefilialen zu „äußerst wettbewerbsfähigen, nicht verhandelbaren Preisen“ verkaufen zu wollen. Die Fahrzeuge werden im Vorfeld 286 Tests unterzogen und anschließend mit transparenten Fahrzeuginformationen angeboten. Und: „Mit dem Batterietauschmodell wird ein Tauschmechanismus für gesunde Batterien sichergestellt, um die Bedenken der Nutzer bezüglich der Batterieabnutzung zu zerstreuen“, schreibt das Portal „Gasgoo“ unter Berufung auf Angaben von Nio. Ob mit „Tauschmechanismus für gesunde Batterien“ eine stets neue Batterie gemeint ist, bleibt unklar, liegt aber nahe.

Stand Jahreswechsel hat Nio gut 75.600 Fahrzeuge seiner drei Serienmodelle ES8, ES6 und EC6 auf die Straße gebracht. Tendenz steigend. Im Dezember 2020 haben sich nach Angaben des Elektroautobauers bereits 40 Prozent der Neubesteller entschieden, das Battery-as-a-Service (BaaS)-Angebot des Unternehmens in Anspruch zu nehmen, die Batterie des Fahrzeugs also nicht mitzukaufen, sondern zu mieten. Beide Geschäftsmodelle – BaaS und „Nio Certified“ ergänzen sich –, da Nio die Kontrolle über die Batterie zu jedem Zeitpunkt behalten könnte.

Neben dem Verkauf soll der neue Gebrauchtwagenservice für Käufer von Nio-Fahrzeugen auch bei Themen wie der garantierten 7-Tage-Rückgabe, Garantieverlängerungen, Heimladesäulen, Pannenhilfe, Internet of Vehicles (IoV) und eben Battery-as-a-Service als Anlaufstelle dienen. Wie viele Filialen geplant sind, wird im Bericht von „Gasgoo“ nicht genannt.

