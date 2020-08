Nio bietet Batterien seiner Stromer zur Miete an

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio entkoppelt die Batteriekosten vom Kaufpreis seiner Fahrzeuge. Mit dem nun eingeführten Angebot „Battery as a Service“ können Kunden die Nio-Modelle ES8, ES6 oder EC6 ohne Akku kaufen und diesen stattdessen mieten.

Die Fahrzeugpreise senkt Nio in Zuge des neuen Angebots um 70.000 Yuan (rund 8.530 Euro) und führt ergänzend eine monatliche Gebühr für die 70-kWh-Batterie in Höhe von 980 Yuan (knapp 120 Euro) ein.

Zur Umsetzung des neuen Angebots hat Nio zusammen mit CATL und zwei weiteren Partnern die Battery Asset Company gegründet, die von den vier beteiligten Firmen mit einer Investition von jeweils 200 Millionen Yuan zu je 25 Prozent gehalten wird. Die neue Firma wird die Batterien kaufen und sie über das BaaS-Geschäftsmodell vermieten.

Intention der neuen Offerte ist es, eine der teuersten Elektroauto-Komponenten vom Fahrzeugkauf zu entkoppeln und so die Anfangsinvestition für interessierte Kunden zu senken. „Wir glauben, dass mit BaaS mehr Kunden Elektrofahrzeuge in Betracht ziehen werden“, so Nios Geschäftsführer William Li. Das günstigste Modell im Portfolio des Startups – der ES6 – wird ohne Akku künftig statt 343.600 noch 273.600 Yuan kosten, umgerechnet statt rund 42.000 noch 33.430 Euro.

Laut Li ist das BaaS-Angebot seit Langem in Verbindung mit Nios Wechselakku-Strategie geplant. Bekanntlich setzt das Unternehmen auf standardisierte Batterien, die – sobald sie leer sind – an Wechselstationen des Herstellers innerhalb von drei Minuten gegen volle ausgetauscht werden können. Nach aktuellen Angaben hat Nio inzwischen 143 solcher Wechselstationen in 64 chinesischen Städten eingerichtet und „mehr als 800.000 Akku-Tauschvorgänge für Nutzer abgeschlossen“. Nio gibt an, aktuell jede Woche eine neue Wechselstation in China zu installieren und im kommenden Jahr 300 neue Stationen bauen zu wollen.

