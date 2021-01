Ford: Mehr als 6.000 Mustang Mach-E auf Halde produziert?

Ford hat seine Aussage, Ende 2020 in den USA mit den Auslieferungen des Mustang Mach-E zu beginnen, eingehalten – wenn auch gerade so. Laut US-Daten wurden offenbar drei Exemplare Ende Dezember an Kunden übergeben. Bei der Produktion sieht die Lage besser aus.

Wie das „macheforum.com“ zusammengetragen hat, sind die Produktionszahlen seit Oktober stark angestiegen – von 736 über 2.545 Fahrzeuge im November auf 3.129 Exemplare im Dezember. Zusammen mit den deutlich geringeren Stückzahlen seit Februar 2020 (also vermutlich Test- und Vorführwagen) wurden demnach bereits über 6.717 Mustang Mach-E gebaut. Bleibt die Hoffnung, dass die bereits produzierten Kundenfahrzeuge fehlerfrei sind und im Januar in größeren Stückzahlen ausgeliefert werden.

Um seine eigenen Ziele zu erreichen, muss Ford im Januar die Produktionsrate weiter steigern. Gemessen an den 3.129 Fahrzeugen im Dezember läge das Jahresvolumen bei rund 37.500 Einheiten. Ford will aber 50.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen, dafür wäre aber im Schnitt eine Monatsproduktion von 4.150 Mustang Mach-E nötig.

Anfang 2021 sollen auch die Auslieferungen in Europa starten. In Deutschland beginnen die Preise für das E-SUV bei 46.900 Euro vor Umweltbonus – hierfür gibt es die Variante mit kleinem Akku und Heckantrieb. Mit dem großen Akku (98,8 kWh brutto, 88 kWh netto) ist der Mustang Mach-E ab 54.475 Euro erhältlich.

