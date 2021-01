REIL plant über 4.000 Ladestationen in Indien

Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) hat das Unternehmen Okaya Power mit der Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von 4.244 Multi-Standard-Ladestationen (CCS, CHAdeMO, Typ-2 und Bharat) für Elektrofahrzeuge in ganz Indien beauftragt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte REIL Okaya mit dem Bau von 200 Ladestationen beauftragt, die in allen wichtigen Metropolen und entlang der Autobahnen gebaut wurden – angesichts der Größe des Landes und der Metropolen eine verschwindend geringe Zahl. Mit dem Folgeauftrag soll dieses Netz nun deutlich ausgebaut werden. Auftraggeber REIL ist ein Joint Venture der indischen Regierung und der Regierung des Bundesstaats Rajasthan.

„REIL und Okaya arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Ladeinfrastruktur in unserem Land und wir haben uns als vertrauenswürdiger Partner bei mehreren renommierten Organisationen etabliert“, sagt Anshul Gupta, Direktor von Okaya Power. Im November hatte das Unternehmen darüber hinaus einen von der Weltbank finanzierten Großauftrag von Energy Efficiency Services Limited (EESL) über 1.020 Multi-Standard-Ladestationen in ganz Indien erhalten. Neben den international gängigen Ladestandards verfügen die Säulen auch über einen Bharat-Anschluss – der Bharat DC-001 entspricht einer Industriesteckdose nach IEC 60309.

Der aktuelle Auftrag wird vom Department of Heavy Industries (DHI), dem Ministerium für Schwerindustrie und öffentliche Unternehmen finanziert. Okaya ist ein indisches Industrie-Konglomerat und gehört zu den größten Batterieproduzenten des Landes (Lithium-Ionen und Blei-Säure). Zudem stellt Okaya auch die Ladesäulen selbst her.

