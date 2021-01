Niu bringt neues E-Roller-Modell MQi GT

Der Elektroroller-Hersteller Niu hat die aktuellste Version seines Top-Modells MQi GT vorgestellt. Das neue Modell ist in zwei Varianten verfügbar: Gedrosselt mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit für die Fahrzeugklasse L1e-B sowie mit 70 km/h für die Klasse L3e-A1.

In der derzeitigen Version wurde der MQiGT – damals noch ohne Leerzeichen geschrieben – von Niu auf der Eicma 2019 in Mailand vorgestellt. Bereits dieses Modell wurde in einer Version mit 45 und 70 km/h Höchstgeschwindigkeit angeboten.

Der Elektromotor des MQi GT leistet wie bei seinem Vorgänger 3 kW und wird von Bosch zugeliefert. Neu sind aber die Akkus, Niu spricht hier in der Mitteilung von der vierten Generation. Die Verbesserung sollte für die Kunden spürbar sein: Niu gibt die Reichweite der 70-km/h-Version nun mit 70 bis 80 Kilometern an, zuvor waren es nur 55 Kilometer.

Die unter der Sitzbank montierten Akkus können zum Laden entnommen werden. In maximal 4,5 Stunden sollen die Batterien geladen sein.

Ansonsten gibt Niu an, die „üblichen Features“ seines E-Roller-Topmodells überarbeitet zu haben. Dazu gehören das LED-Cockpit (weiterhin einfarbig), die Connectivity via Smartphone-App, die Diebstahlsicherung und auch die Energierückgewinnung beim Fahren.

Grundsätzlich ist der Niu MQi GT für zwei Personen ausgelegt, Sitzbank und Fußstützen sollen auch zwei Erwachsenen eine komfortable Fahrt ermöglichen. Optional ist auch eine kleine Rückenstütze für den Beifahrer erhältlich. Die Nutzlast liegt bei 269 Kilogramm.

Niu gibt für das neue Modell einen Preis ab 3.399 Euro an. Bis zum 30.1.2021 läuft eine Vorverkaufs-Aktion: Wer sich bis dahin online registriert, bekommt beim späteren Kauf einen Rabatt von 400 Euro, womit der Preis auf 2.999 Euro sinkt. Der eigentliche Kauf selbst wird aber über die Niu-Händler offline abgewickelt.

niu.com