Chefwechsel bei TankE

Die TankE GmbH in Köln hat einen neuen Geschäftsführer: Peter Neuhaus hat am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Axel Lauterborn angetreten, der aus der Geschäftsführung ausscheidet.

Neuhaus kommt vom Mutterkonzern RheinEnergie zu dem 2019 gegründeten Joint Venture. Bei RheinEnergie hatte er als Prokurist den Vertrieb geleitet. Sein Vorgänger Alex Lauterborn soll sich „voll und ganz“ auf die Führung und Weiterentwicklung der Chargecloud GmbH zu konzentrieren, wie RheinEnergie in der Mitteilung schreibt.

„Aufgrund des rasanten Wachstums der Chargecloud wie der TankE war eine weitere Kapazitätenteilung perspektivisch leider nicht mehr möglich“, heißt es dort. Die Chargecloud GmbH ist ein 2016 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Mennekes (Ladestationen), Powercloud (Software) und RheinEnerige (Energieversorgung) und bietet Lösungen für den Betrieb der Ladeinfrastruktur. Lauterborn war hier seit der Ausgründung als Geschäftsführer tätig.

TankE selbst ist ebenfalls ein Gemeinschaftsunternehmen von RheinEnergie und wurde gemeinsam mit SPIE Deutschland & Zentraleuropa gegründet. Das Unternehmen bietet Ladeinfrastrukturlösungen für Stadtwerke & Kommunen, Industrie-/ Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft und Flottenbetreiber.

– ANZEIGE –









„TankE ist jetzt schon ein führender Anbieter für Ladeinfrastrukturlösungen; es gilt die deutschlandweite Position des Unternehmens weiter auszubauen“, sagt Neuheus. „Das Team hat in seinem ersten Jahr nach der Gründung ein starkes Wachstum hingelegt, und diesen Schwung wollen wir beibehalten.“

Co-Geschäftsführer Michael Krystof lobt Neuhaus als „ausgewiesenen Vertriebsexperten“. „Gerade seine Kontakte und Erfahrungen in Bezug auf Stadtwerke und Kommunen, aber auch gewerbliche Großkunden, können wir sehr gut brauchen“, so Krystof.

Quelle: Info per E-Mail