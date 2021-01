BMW stellt vier weitere PHEV der 3er und 5er Reihe vor

BMW erweitert ab März das Plug-in-Hybrid-Angebot für die 3er und 5er Reihe um jeweils zwei weitere Modelle. Konkret wird das Portfolio dann um den 320e und den 520e jeweils für die Limousinen- und Touring-Versionen der beiden Baureihen ergänzt. Die Preise liegen zwischen 47.450 und 55.900 Euro vor Förderung.

In der BMW 3er Reihe stehen damit künftig vier PHEV-Modelle zur Auswahl, von denen drei optional auch mit dem Allradantrieb BMW xDrive erhältlich sind. Die BMW 5er Reihe umfasst dann fünf PHEV-Modelle, von denen drei serienmäßig oder optional über den Allradantrieb verfügen.

Die Münchner bezeichnen die neuen Fahrzeuge als künftige Einstiegsvarianten. Gemeinsam haben sie das Plug-in-Hybrid-System mit 150 kW Systemleistung und 350 Nm Drehmoment, das sich aus einem 2,0-Liter-Verbrenner mit 120 kW und einem Elektromotor zusammensetzt. Die beiden Motoren übertragen ihr Antriebsmoment über ein 8-Gang-Getriebe an die Hinterräder beziehungsweise bei den Allradvarianten an alle vier Räder. Die Batterie aller Plug-in-Hybrid-Modelle der neuen BMW 3er und neuen BMW 5er Reihe ist unter der Fondsitzbank verstaut. Sie kommt auf ein Brutto-Energiegehalt von 12 kWh. Im rein elektrischen Fahrmodus können die neuen PHEV beider Baureihen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreichen.













Für die einzelnen Modelle ergeben sich außerdem folgende Leistungsdaten und Preise: Die 320e Limousine kommt auf eine elektrische Reichweite von 48 bis 57 Kilometern nach WLTP, eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h und beschleunigt in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Kraftstoffverbrauch beziffert der Hersteller auf 1,8 bis 1,3 Liter/100 km (kombiniert), den Stromverbrauch auf 18,1 bis 16,1 kWh/100 km (kombiniert) und die CO2-Emissionen auf 41 bis 29 g/km (alle Angaben nach WLTP). Der Verkaufspreis in Deutschland startet ab 47.450 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Bei dem 320e Touring und dem 320e xDrive Touring gibt BMW eine E-Reichweite von 46 bis 54 Kilometer für Ersteren und 41 bis 51 Kilometer für Letzteren an. Während der Hinterrad-Antriebler in 7,9 Sekunden auf 100 km/h kommt und bis zu 220 km/h schnell fahren kann, lauten die analogen Werte beim Allrad-Antriebler 8,2 Sekunden und 219 km/h. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch beläuft sich auf 1,9 bis 1,4 Liter/100 km (320e) beziehungsweise 2,2 bis 1,5 Liter/100 km (320e xDrive), der kombinierte Stromverbrauch auf 18,6 bis 16,7 kWh/100 km (320e) beziehungsweise 19,5 bis 17,3 kWh/100 km (320e xDrive) und die kombinierten CO2-Emissionen auf 44 bis 32 g/km (320e) beziehungsweise 49 bis 35 g/km (320e xDrive). Preislich ruft BMW 49.000 Euro für Ersteren und 51.500 Euro für Letzteren auf.

Kommen wir zur 520e Limousine: Diese fährt 46 bis 55 Kilometer rein elektrisch, spurtet in 7,9 Sekunden auf 100 km/h und wird bis zu 225 km/h schnell. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch liegt laut Herstellerangaben bei 1,8 bis 1,3 Liter/100 km, der kombinierte Stromverbrauch bei 18,2 bis 16,3 kWh/100 km und die kombinierten CO2-Emissionen bei 41 bis 30 g/km. Zu haben ist die PHEV-Limousine für 53.700 Euro.

Bleibt noch der BMW 520e Touring, der es laut BMW auf 45 bis 51 elektrische Kilometer bringt, den Standardsprint in 8,2 Sekunden absolviert und auf ein Höchsttempo von 218 km/h kommt. Das Modell verbraucht 1,9 bis 1,5 Liter Kraftstoff/100 km, 18,4 bis 17,0 kWh Strom/100 km und stößt 43 bis 34 g CO2/km aus. Kostenpunkt: 55 900 Euro.

Alle Modelle werden serienmäßig mit zwei Ladekabeln geliefert, mit denen die Batterie an herkömmlichen Haushaltssteckdosen, Wallboxen oder öffentlichen Ladestationen mit Energie versorgt werden kann. Bei einer maximalen Ladeleistung von 3,7 kW lässt sich der Hochvoltspeicher innerhalb von 2,6 Stunden von 0 auf 80 Prozent und in 3,6 Stunden von 0 auf 100 Prozent laden. Das Kofferraumvolumen beträgt je nach Modell 375 bis 430 Liter, bei den Touring-Modellen kann der Stauraum auf bis zu 1.560 Liter erweitert werden. Die maximal zulässige Anhängelast beläuft sich auf 1 500 Kilogramm für die Modelle der BMW 3er Reihe sowie auf 1 700 Kilogramm für die Modelle der BMW 5er Reihe.

Außerdem ist das Quartett für die um 50 Prozent reduzierte Dienstwagenbesteuerung qualifiziert und erfüllt die Voraussetzungen für eine kombinierte Förderung von in Summe 6.750 Euro für die 320e-Varianten und 5.625 Euro für die 520e-Versionen. Die Preise nach Förderung starten also ab 40.700 Euro (320e) beziehungsweise 48.075 (520e).

BMW gibt Kunden als Serienausstattung zudem das sogenannte Live Cockpit Plus einschließlich Connected Package Professional an die Hand – und damit den Zugang zu teils speziell für die Elektromobilität konzipierter digitaler Services. Dazu zählen BMW eDrive Zone zum emissionsfreien Fahren in speziell definierten Zonen („Geo-Fencing“) und BMW Points, einem Prämienprogramm zur intensiven Nutzung lokal emissionsfreier Mobilität. Gesammelte Punkte können anschließend in ein Guthaben umgewandelt werden, das sich beim Aufladen der Hochvoltbatterie an öffentlichen Ladestationen von BMW Charging einlösen lässt.

Ebenfalls an Bord sind moderne Assistenzsysteme, darunter das System „Aktiver Fußgängerschutz“, ein spezifisches Schaltprogramm des 8-Gang-Getriebes einschließlich Bremsrückschaltungen und Klimaautomatik (bei den 520e-Modellen mit erweiterten Umfängen).

Insgesamt bietet die BMW Group von März an 15 Modelle der Marke BMW und ein Modell von Mini mit Plug-in-Hybrid-Antrieb an. Die aktuelle Bis zum Jahr 2023 wollen die Münchner bereits 25 elektrifizierte Fahrzeuge im Portfolio haben. Für das Geschäftsjahr 2021 strebt der Konzern zudem eine Steigerung des Absatzes von Fahrzeugen mit elektrifiziertem Antrieb um rund 50 Prozent gegenüber 2020 an.

bmwgroup.com