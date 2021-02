Covestro und NPRC wollen H2-Schiffe auf dem Rhein einsetzen

Covestro und der Logistikdienstleister Niederländische Partikuliere Rheinfahrt-Centrale Coöperatie (NPRC) wollen in einem gemeinsamen Projekt die Salz-Transportflotte auf dem Rhein auf wasserstoffangetriebene Schiffe umstellen.

Das Projekt ist Teil der Initiative RH2INE. Dabei unterstützen Covestro und NPRC den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur an Häfen und Verladestationen entlang des Rheins. Die ersten beiden emissionsfreien Schiffe sollen bereits 2024 zwischen den Niederlanden und den drei Niederrhein-Standorten von Covestro fahren.

Gemessen am Transportvolumen sei Salz der wichtigste Rohstoff für die Standorte in Nordrhein-Westfalen, so Covestro. Mit den beiden zunächst angekündigten Schiffen sollen Fragen der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit geklärt werden – unter anderem soll das Design der Schiffsrümpfe so optimiert werden, dass die Schiffe selbst bei Niedrigwasser eingesetzt werden können. Zudem soll geprüft werden, ob zur Betankung grüner Wasserstoff aus der Covestro-eigenen Chlorelektrolyse eingesetzt werden könnte. Laut der Mitteilung sollen später weitere Schiffe folgen.

„Wir wollen unser Unternehmen komplett auf die Kreislaufwirtschaft ausrichten und langfristig treibhausgasneutral produzieren. Dazu gehört auch die kontinuierliche Senkung der indirekten Emissionen, bei denen wir gemeinsam mit starken Partnern wie NPRC innovative Lösungen umsetzen wollen“, sagt Klaus Schäfer, Chief Technology Officer der Covestro AG.

Laut Femke Brenninkmeijer, CEO von NPRC, bilde die Partnerschaft einen solide Basis, „um die erhebliche Investition, die die Umstellung auf emissionsfreien Transport erfordert, auf sich zu nehmen“. Sprich: Ohne die Unterstützung von Covestro wären die wasserstoffangetriebenen Binnenschiffe wohl nicht umsetzbar.

Das Projekt RH2INE („Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence“) wurde im Februar 2020 angekündigt. 17 Partner willen den Rhein-Alpen-Korridor zu einem rein auf Grundlage von Wasserstoff funktionierenden Transportweg machen – und zwar zu Wasser, auf der Straße und auf der Schiene.

