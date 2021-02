ASAP erweitert Wolfsburger Testzentrum

Der Entwicklungsdienstleister ASAP wird bis voraussichtlich Oktober 2021 sein Test- und Erprobungszentrum in Wolfsburg mit einer neuen Versuchshalle um 750 Quadratmeter erweitern. Im Fokus steht dabei unter anderem die Erweiterung der Prüfkapazitäten rund um E-Mobilität.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist nun der erste Spatensicht für den Erweiterungsbau erfolgt. Das neue Gebäude soll direkt an das 2016 bezogene Hauptgebäude angrenzen. Auf rund 750 Quadratmetern Hallenfläche sollen Fahrzeuglabore, Werkstätten und Projekträume entstehen, die der Erweiterung des Test- und Erprobungszentrums dienen.

Laut ASAP sollen dort unter anderem „Funktions- und Lebensdauererprobungen rund um den E-Antrieb und HV-Batterien“ durchgeführt werden können. In einem anderen Teil der Hallo sollen zudem die Kapazitäten bei „Inbetriebnahme und Fahrzeugaktualisierung“ erhöht werden – wegen des Bedarfs bei den Kunden, wie ASAP betont.

„In den vergangenen Jahren sind wir am Standort Wolfsburg stark gewachsen und haben unsere Leistungsfelder mit Fokus auf zukunftsorientierte Technologien wie E-Mobilität, Autonomes Fahren und Connectivity kontinuierlich ausgebaut“, so Thomas Martens, COO der ASAP Engineering GmbH Wolfsburg. „Mit der erneuten Erweiterung unserer Infrastruktur schaffen wir die Voraussetzung für die Fortsetzung der positiven Entwicklung und geben gleichzeitig ein klares Statement zur Wichtigkeit unseres Kunden Volkswagen ab.“

Die ASAP Gruppe mit Sitz in Gaimersheim nahe Ingolstadt hatte die Wolfsburger Betriebsstätte 2013 in eine eigenständige GmbH überführt und die Aktivitäten für den Hauptkunden Volkswagen ausgebaut. Vor kurzem wurden auch zwei weitere Büros mit 700 Quadratmetern Gesamtfläche in Wolfsburg bezogen.

Neben dem VW-Konzern ist der Entwicklungsdienstleister mit über 1.250 Angestellten und einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro unter anderem auch für BMW oder ZF Friedrichshafen tätig. ZF hält auch 35 Prozent der Anteile an der ASAP Holding GmbH. Im Bereich der Elektromobilität betreibt ASAP bereits Test- und Erprobungszentren unter anderem in Ingolstadt, Weissach und Sachsenheim.

