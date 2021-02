VWN arbeitet an autonomen Fahrfunktionen für ID. Buzz

Der ID. Buzz soll als erstes Fahrzeug im Volkswagen-Konzern auch autonom fahren. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) startet vor diesem Hintergrund dieses Jahr erstmals Feldversuche in Deutschland, bei denen das Selbstfahr-System von Argo AI in einer Version des künftigen ID. Buzz zum Einsatz kommt.

Der Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns hat gestern grünes Licht für das Entwicklungsprogramm gegeben. VWN bereitet mit dem Testlauf eine spätere Anwendung der Technologie in Mobilitätsdiensten vor. Konkret will das Unternehmen autonome Systeme ab 2025 “für den Verkehrseinsatz” einführen. Als Basis dient der ID. Buzz, der im kommenden Jahr seine Premiere feiert. Das Modell soll mit dem sogenannten Self-Driving-System (SDS) von Argo “zu einem wegweisenden autonomen Fahrzeug werden”, teilt VWN in einer begleitenden Pressenotiz mit.

„Mit der Bestätigung des Aufsichtsrats stellen wir jetzt Weichen für die Zukunft der Mobilität, äußert Carsten Intra, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Autonomes, elektrisches Fahren werde einen wichtigen Beitrag für die Mobilität und die Verkehrssicherheit in den Städten liefern. “Unsere Fahrzeuge sind der logische erste Einsatzort für solche Systeme“, so Intra.

“Mitte dieses Jahrzehnts können sich unsere Kunden dann in ausgewählten Städten mit autonomen Fahrzeugen zu ihrem jeweiligen Zielort bringen lassen“, ergänzt Christian Senger, Bereichsleiter Autonomes Fahren. Angestrebt werde ein Ride-Hailing- und Pooling-Ansatz gemäß dem Konzept von Moia – nur mit autonom fahrenden E-Shuttles. Der konzerneigene Dienst ist mit Elektro-Flotten in Hamburg und Hannover aktiv, aktuell ruht der Betrieb jedoch Corona-bedingt.

VWN und Ford haben im Zuge ihrer Kooperation zu gleichen Teilen in Argo IA investiert, ein auf Softwareplattformen für Autonomes Fahren spezialisiertes Unternehmen mit Sitz im US-amerikanischen Pittsburgh. Neben einer Erstinvestition in Höhe von einer Milliarde US-Dollar hat Volkswagen zudem seine Tochtergesellschaft AID (Autonomous Intelligent Driving) in Argo AI eingebracht. “Mit der jetzt vom Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns bestätigten Mittelfreigabe bis 2025 macht VWN den nächsten signifikanten Schritt auf dem Weg in die autonome Zukunft der Mobilität”, heißt es in der Mitteilung weiter. Um welche Summen es geht, präzisiert die Nutzfahrzeug-Marke jedoch nicht.

Zusätzlich zu den Investitionen in Argo AI investiert der Konzern nach eigenen Angaben in Projekte der Car.Software Organisation. “Dort werden, parallel und unabhängig von Argo AI, assistierte und automatisierte Fahrfunktionen bis Level 4 für alle Marken des Volkswagen-Konzerns für die individuelle Mobilität entwickelt”, teilt der Hersteller mit.

VWN ist unter dem Dach des Volkswagen-Konzerns grundsätzlich für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme und deren gewerblichen Einsatz verantwortlich. Geplant ist entsprechend die Entwicklung und der Bau von selbstfahrenden Fahrzeugen wie Robo-Taxis und -Transporter.

