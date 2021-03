Der Stadtrat von Petaluma hat beschlossen, dass in der kalifornischen Stadt keine neuen Tankstellen mehr gebaut und an bestehenden Tankstellen keine neuen Zapfsäulen mehr installiert werden dürfen. Die Stadt muss das Verbot aber noch in einer zweiten Lesung genehmigen, um es offiziell zu machen.

electrek.co, seekingalpha.com, axios.com