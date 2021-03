Schweiz: MOVE Mobility bindet Ost-mobil-Ladepunkte ein

Die Schweizer MOVE Mobility AG hat ihre Zusammenarbeit mit Ost-mobil, der Mobilitätsplattform von Energieversorgungsunternehmen in der Ostschweiz, deutlich erweitert. Die Kooperation geht künftig über das bisherige Roaming-Abkommen hinaus.

Bisher war das Netzwerk von Ost-mobil über eine Roaming-Vereinbarung in das MOVE-Ladenetz eingebunden. Mit der am 1. April 2021 in Kraft tretenden verstärkten Zusammenarbeit bindet MOVE nun die Ladepunkte von Ost-mobil direkt ins MOVE-Ladenetz ein, wie das Unternehmen mitteilt. Zudem sollen die Kunden Zugang zu einem Ladenetz mit rund 5.200 Lademöglichkeiten in der ganzen Schweiz und über 60.000 in ganz Europa erhalten.

Sofern die Kunden es wünschen, werde MOVE Mobility auch die Ostschweizer Kunden in die eigene Abrechnungs- und Bezahlplattform übernehmen, so das Unternehmen in der Mitteilung. Was nach Freiwilligkeit klingt, ist aber in der Praxis eine Notwendigkeit: Da der bisherige Technologiepartner von Ost-mobil laut dem Portal „dieostschweiz.ch“ den Betrieb seiner Abrechnungsplattform mit Wirkung zum 31. März 2021 einstellt, gibt es für die Kunden keine andere Möglichkeit als die Neu-Registrierung bei MOVE Mobility, wenn sie den Service weiter nutzen wollen.

Über die Zusammenarbeit mit Ost-mobil wird dieses Netz nun besonders im Gebiet zwischen Schaffhausen und St. Moritz nochmals verdichtet, so MOVE Mobility in der Mitteilung. Geschäftsführer Ivo Brügger erhofft sich aber auch eine stärkere Position von MOVW Mobility als national tätiger Anbieter. „Obwohl wir einer der wenigen großen Anbieter sind und unsere Netzdichte in der ganzen Schweiz außerordentlich groß ist, haben wir festgestellt, dass uns Elektro-Automobilisten östlich von Bern viel zu wenig wahrnehmen“, so Brügger. „Das könnte zum Teil auch an unserem Unternehmensstandort in Fribourg liegen. Die neue Präsenz in der Ostschweiz legt nun aber den Finger auf unsere nationale Ausrichtung.“

