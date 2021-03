Hyundai Santa Fe PHEV startet bei 55.750 Euro

Hyundai bietet den Santa Fe nun in Deutschland wie angekündigt erstmals auch als Plug-in-Hybrid an. Zudem nennen die Koreaner weitere technische Daten zu dem Santa Fe Plug-in-Hybrid, der ab Ende März bei den deutschen Händlern erhältlich sein wird.

Bei der Ankündigung im Juli 2020 wurden für die PHEV-Version lediglich die Leistung des Elektromotors von 66,9 kWh sowie der Energiegehalt der Batterie von 13,8 kWh genannt – und die Tatsache, dass es sich bei dem Verbrenner um einen 1,6 Liter großen Benziner handeln werde. Nun gibt es auch die Leistungsdaten dazu: Der 1,6-Liter-T-GDI-Motor kommt auf 132 kW, die Systemleistung gibt Hyundai mit 195 kW an, das Systemdrehmoment liegt bei 350 Nm.

Die WLTP-Reichweite mit der 13,8 kWh großen Batterie liegt laut Hyundai bei bis zu 69 Kilometer nach WLTP. Der Antrieb erfolgt über eine Sechs-Stufen-Automatik und ein intelligentes Allradsystem.

Hyundai hebt zudem hervor, dass die neue Fahrzeugplattform, auf der der Santa Fe basiert, bei nahezu gleichen Außenabmessungen mehr Platz im Innenraum ermöglicht und auch der elektrifizierte Antrieb „nahtlos“ integriert werden könne. Ein Beispiel: Da die Batterie unter den Vordersitzen verbaut ist (und nicht wie oft üblich unter dem Kofferraumboden), könne der Santa Fe auch als Plug-in-Hybrid auf Wunsch als Siebensitzer bestellt werden.

Ab Werk verfügt der Santa Fe PHEV über elektrisch einstellbare und beheizbare Vordersitze, ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen, 19-Zoll-Felgen sowie einige Assistenzsysteme. Über die drei Pakete „Trend“, „Prime“ und „Signature“ werden weitere Ausstattungen wie Ledersitze, Voll-LED-Scheinwerfer, Sitzheizung hinten, ein Head-up-Display oder eine Niveauregulierung auf der Hinterachse angeboten.

„Hinsichtlich Technologie, Qualität und Ausstattung“ sei der Santa Fe Plug-in-Hybrid „auf Augenhöhe mit europäischen Premium-Wettbewerbern“ positioniert, so Hyundai. „Mit modernsten Sicherheitssystemen und Konnektivitätsfunktionen, einem Höchstmaß an Fahrkomfort sowie einem umweltfreundlichen, fortschrittlichen Motor bieten wir ein überzeugendes Gesamtpaket“, sagt Deutschland-Geschäftsführer Jürgen Keller. „Der Santa Fe Plug-in-Hybrid ist definitiv das neue Topmodell in der Hyundai Modellpalette, mit dem wir große Anreize schaffen, auch im Segment der großen SUV auf einen alternativen Antrieb umzusteigen.“

Die Listenpreise für den Santa Fe PHEV starten bei 55.750 Euro. Nach Abzug der Förderung (Innovationsprämie und Herstelleranteil) ergibt sich für Kunden ein Preis ab 49.769 Euro. Das Modell kann ab sofort bestellt werden.

hyundai.news