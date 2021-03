Stadtwerke Velbert wollen Zahl der LadesÃ¤ulen verdreifachen

Die Stadtwerke Velbert wollen die Anzahl der Ladestationen in der nordrhein-westfälischen Stadt von 17 auf 46 annähernd verdreifachen – und das schon bis voraussichtlich Mai 2021. Geplant sind zusätzliche 21 AC-Ladesäulen mit 22 kW und acht DC-Säulen mit 50 kW.

Drei Schnelllader sind in Velbert – zwischen Essen und Wuppertal gelegen – laut der Mitteilung der Stadtwerke bereits in Betrieb: auf dem Vorplatz der Stadtwerke, dem Von-Böttinger-Platz 1 und an der Friedrich-Ebert-Straße 7. Die 50-kW-Lader verfügen über je einen CCS- und CHAdeMO-Anschluss. Mit dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wollen die Stadtwerke nach eigenen Angaben den „Umstieg auf Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb für Velberterinnen und Velberter“ erleichtern.

„Wir sehen es als unsere Verantwortung als regionaler Versorger für Velbert einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den Weg in eine grüne Zukunft zu ebnen“, sagt Kai-Uwe Dettmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Velbert. „Das Thema gewinnt mehr und mehr an Relevanz. Neben der E-Mobilität hat auch die Gewinnung elektrischer Energie aus regenerativen Quellen in den vergangenen Jahren Fahrt aufgenommen.“ 2020 hätten die Kunden bereits 12,5 Millionen Kilowattstunden Grünstrom bezogen.

Die Stadtwerke betreiben selbst einige Photovoltaikanlagen. Diese sollen unter anderem den eigenen Fuhrpark mit Strom versorgen: Laut der Mitteilung sind bereits 15 Elektroautos und acht Plug-in-Hybride im Bestand der Stadtwerke. Sowohl an den betriebseigenen als auch den öffentlichen Ladepunkten wird ausschließlich Grünstrom angeboten.

Die Ladepunkte der Stadtwerke Velbert sind in den ladenetz.de-Verbund angebunden. Die Ladevorgänge können somit mit den Tarifen von ladenetz.de-Partnern als auch weiteren Roamingpartnern (u.a. EnBW mobility+, Shell Recharge oder EinfachStromLaden von Maingau Energie) gestartet werden. In Velbert gibt es zudem weitere 50-kW-DC-Lader von Allego und Kaufland.

stadtwerke-velbert.de