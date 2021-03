Siemens und DCS starten Flotten-Ladedienst

Siemens Smart Infrastructure und Digital Charging Solutions haben einen gemeinsamen Ladeservice für Firmenkunden entwickelt. Über das „Enterprise Charging Network“ sollen die Kunden Zugang zu über 190.000 öffentlichen Ladepunkten in derzeit 21 europäischen Ländern erhalten – der Dienst geht aber auch über das öffentliche Laden hinaus.

Ziel des „Enterprise Charging Network“ sei es, Flottenfahrern und -managern in Unternehmen den Umstieg auf Elektromobilität zu erleichtern, wie Siemens in einer Mitteilung schreibt. Der gemeinsam mit DCS entwickelte Service soll sich durch eine durchgängige Lösung für das Laden am Firmenstandort, im öffentlichen Raum und zu Hause auszeichnen.

Sprich: Über eine Firmen-Ladekarte und -App sollen die Fahrer immer über das selbe Tool laden und somit auch abrechnen können – egal ob unterwegs an öffentlichen Ladestationen oder mit der firmeneigenen Ladeinfrastruktur. Die Abrechnung erfolgt dann über eine integrierte monatliche Rechnung im Flottenportal. Siemens spricht von Transparenz für den Flottenmanager und einem reduzierten Verwaltungsaufwand.

„Die Herausforderungen bei der Elektrifizierung von Unternehmensflotten sind vielfältig“, sagt Jean- Christoph Heyne, Head of Future Grid bei Siemens Smart Infrastructure. „Neben dem Management und der Wartung der Hardware, geht es vor allem darum, das Laden und alle damit verbundenen Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten. Das Laden von Firmenflotten muss so einfach sein wie das Laden eines Smartphones.“

– ANZEIGE –

Die Wahl auf DCS als Kooperationspartner für den Ladedienst ist laut Heyne unter anderem deshalb gefallen, weil man das Potenzial sehe, zusammen mit DCS und seinen OEM-Partnern auch an fahrzeugintegrierten Services zu arbeiten. Zu den Anteilseignern von DCS gehören BMW und Daimler, DCS betreibt aber auch Ladedienste für Audi und Hyundai-Kia. „Flottenfahrer brauchen eine einheitliche User Experience – sei es bei der Nutzung der Lade-App am Smartphone oder bei fahrzeugintegrierter Anwendung“, so Heyne weiter. „Nur so werden Unternehmen, die umfangreiche Flotten betreiben, langfristig eine größere Rolle bei der Verbreitung von Elektromobilität spielen.“

Markus Bartenschlager, Managing Director der Digital Charging Solutions GmbH, ergänzt: „Siemens ist ein wichtiger Player in der Technologie-Branche, der verschiedene Bereiche wie Ladeinfrastruktur, dezentrale Energieerzeugung und Gebäudetechnik miteinander koppeln kann. Während Siemens die passende Technik und Services für das Laden am Arbeitsplatz und zu Hause liefert, sorgen wir als Kooperationspartner für ein ständig wachsendes öffentliches Ladenetzwerk.“

Das „Enterprise Charging Network“ sei das erste Ergebnis der Kooperation mit DCS, wie Siemens in der Mitteilung betont. „Beide Unternehmen arbeiten daran, auch in Zukunft weitere gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen“, heißt es dort. Siemens bietet inzwischen verschiedene Hardware-Ladeprodukte von einer AC-Wallbox über DC-Schnelllader namens Sicharge D bis hin zu Depot-Ladesysteme für E-Busse.

Quelle: Info per E-Mail