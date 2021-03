Rumänien verdoppelt Budget für E-Auto-Förderung

Das rumänische Umweltministerium verdoppelt in diesem Jahr das Budget für sein Programm Rabla Plus, das Zuschüsse für den Kauf von Elektro- und Hybridautos bietet, auf umgerechnet rund 82 Millionen Euro.

Im Rahmen des Programms werden reine E-Autos mit 10.000 Euro und Plug-in-Hybride mit 4.500 Euro gefördert. Umweltminister Tanczos Barna rechnet nach eigenen Angaben damit, in diesem Jahr über 10.000 Fahrzeuge über das Programm Rabla Plus zu fördern. „Das Rabla Plus-Programm hat sehr gut funktioniert“, so Barna. „Es ist ein Programm, dessen Obergrenze jedes Jahr erschöpft ist.“ Deshalb habe man das Budget für 2021 weiter erhöht.

Barna gibt allerdings auch an, dass der Anteil der Elektroautos in Rumänien bei gerade einmal einem Prozent liegt. „Wir wollen so viele Elektroautos wie möglich auf den Straßen Rumäniens, um die Umweltverschmutzung zu verringern“, sagte der Minister bei der Vorstellung des Programms.

Hybridautos ohne Stecker und Gasautos werden derweil im Rahmen des mit einem Budget von 90 Millionen Euro ausgestatteten Programms Rabla Clasic gefördert. Bei Hybriden liegt der Zuschuss bei 600 Euro, zuvor waren es hier rund 500 Euro. Hier geht das Umweltministerium von 55.000 bis 60.000 Begünstigten in 2021 aus.

Zudem wird die Abwrackprämie in Rumänien um 15 Prozent auf umgerechnet rund 1.500 Euro pro Auto erhöht. Unabhängig von den Fahrzeug-Förderungen soll ende April auch ein Förderprogramm zur Anschaffung von energieeffizienteren Heimelektronik anlaufen – hier werden etwa Laptops, Kühlschränke oder Klimaanlagen gefördert.

economica.net via romania-insider.com