VDL erhält erste Bestellung für neue Generation des Citea electric

Das niederländische Verkehrsunternehmen Hermes hat bei VDL Bus & Coach 32 Elektrobusse bestellt, die ab Januar 2022 in Eindhoven zum Einsatz kommen sollen. Der Abschluss der Auslieferungen ist für Ende des ersten Quartals 2022 geplant.

Es handelt sich laut VDL um die erste Bestellung der neuen Citea-Generation, die auf einer kompletten Elektroplattform basiert. Die 32 von Hermes bestellten Stadtbusse des Typs LF-122 sind 12,2 Meter lang. Insgesamt soll es vier Längen geben.

Bei der neuen Elektro-Plattform sind die Batterien nicht mehr auf dem Dach montiert, sondern in den Boden integriert. Den Energiegehalt der Batterie nennt das Unternehmen nicht, auch zur Reichweite gibt es in der Mitteilung keine Angaben. Durch die neue Konstruktion soll aber mehr Platz für die Passagiere entstehen. In der 12,2 Meter-Version sollen bis zu 110 Menschen transportiert werden können.

Die neue Generation zeichnet sich nicht nur durch die Einbaulage der Batterie aus. VDL gibt an, für die elektrischen Stadtbusse eine durchgängige Verbundseitenwand aus einem Stück entwickelt zu haben. Das soll Schwingungen sowie die Geräuschentwicklung verringern und somit zu einem höheren Komfort führen. Da die Verbundseitenwand auch besser isoliert, soll der Heiz- und Kühlbedarf sinken. Zudem ist sie 15 Prozent leichter, was den Energieverbrauch weiter senken soll.

Neben einem besonders ergonomischen Fahrer-Arbeitsplatz sollen die neuen Citeas optional über ein sogenanntes „Brainport“-Paket verfügen. Darunter fasst VDL mehrere Assistenten wie Foreward Collision Warning und Blind Spot Detection zusammen. Laut der Mitteilung hat sich Erstkunde Hermes für dieses Paket entschieden.

„Hermes hat sich vor vier Jahren ins Zeug gelegt, um in Eindhoven das auf die Beine zu stellen, was damals die größte Elektrobusflotte von Europa war“, sagt VDL-CEO Willem van der Leegte. „Dass Hermes jetzt den nächsten Schritt macht und 32 Busse der neuen Citea-Generation für Eindhoven bei VDL bestellt, ist exemplarisch für die Vision des Unternehmens in puncto Elektrifizierung des ÖPNV in der Region. Wir sind stolz auf diese langjährige Zusammenarbeit in Eindhoven, dem Heimathafen von VDL.“

