Fünf städtische Ladeparks für Bietigheim-Bissingen

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) werden an fünf Stellen in der Stadt sogenannte „E-iHubs“ mit jeweils vier bis sechs Ladepunkten installieren. Geplant sind nicht nur AC-Ladesäulen mit 22 kW, sondern auch DC-Lader mit bis zu 300 kW Leistung.

Bietigheim-Bissingen liegt im Kreis Ludwigsburg im mitt­le­ren Ne­ckar­tal und zählt knapp 43.300 Einwohner. Der Aufsichtsrat der lokalen Stadtwerke hat diese Woche grünes Licht für die geplanten „E-iHubs“ gegeben. Sie werden im Japangarten, in Bad/Halle am Viadukt, an der EgeTrans-Arena, am Rathaus Bissingen sowie im Stadtteil Buch entstehen. Zum Investitionsvolumen machen die Stadtwerke in einer begleitenden Mitteilung keine Angaben.

Die städtischen Ladeparks sollen den Initiatoren zufolge mit einer im Aufbau befindlichen IoT-Plattform inklusive intelligentem Lademanagementsystem ausgestattet und jeder Ladepunkt mit Bodensensoren vernetzt werden. Richard Mastenbroek, Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, kommentiert: „Die einzelnen E-iHubs sind intelligent vernetzt und bilden eine Grundlage zum weiteren effizienten Netzausbau. Für unsere Kundinnen und Kunden bieten wir attraktive Tarifmodelle an, natürlich mit 100%-Ökostrom.“

Die fünf „E-iHubs“ werden zusammen über 15 Ladesäulen mit 30 Ladepunkten verfügen und die Anzahl von öffentlichen Ladepunkten der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen auf mehr als 40 Exemplare steigern. Das sei die nahezu höchste Ladepunkt-Dichte bezogen auf die Einwohnerzahl im gesamten Bundesland Baden-Württemberg, frohlockt das Versorgungsunternehmen. Die Umsetzung des Projekts wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

sw-bb.de