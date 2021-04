Cardiff ordert 36 E-Busse bei Yutong

Cardiff Bus hat 36 Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong bestellt. Die 36 Exemplare des Yutong E12 sollen ab Ende dieses Jahres in der walisischen Hauptstadt zum Einsatz kommen.

Wie die Modellbezeichnung E12 nahe legt, handelt es sich bei den bestellten Fahrzeugen um Batterie-elektrische Solobusse von zwölf Metern Länge. In jedem Bus sollen bis zu 70 Passagiere Platz finden. Angaben zu den Batterien enthält die Mitteilung von Cardiff Bus nicht. Laut Medienberichten soll die Reichweite bei 370 Kilometern liegen, was für einen 12-Meter-Bus viel wäre.

Yutong wird die Busse für Cardiff in seinem Werk in China fertigen. Einige Teile der Endmontage, wie etwa der Fahrerplatz, das WLAN für die Gäste und das Reiseinfromationssystem sollen in Großbritannien durchgeführt werden.

Cardiff Bus betreibt derzeit eine Flotte von 214 Fahrzeugen, die mit Diesel betrieben werden. Derzeit gibt es kein formelles Ziel, bis wann die Flotte auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden soll. Seitens dem Betreiber heißt es, man sei mit der sich schnell entwickelnden Technologie bereit, zukünftige Optionen zu bewerten.

„Neben den Umweltverträglichkeiten der Busse werden sie auch die Standards an Bord für unsere Kunden erhöhen“, sagt Paul Dyer, Geschäftsführer von Cardiff Bus. „Diese Investition unterstützt auch uneingeschränkt die Maßnahmen des Cardiff Council und der walisischen Regierung zur Verbesserung der Luftqualität und zur Schaffung eines nachhaltigen Verkehrs für die Mobilität in der Stadt.“

Die Order aus Cardiff ist die zweite innerhalb weniger Tage aus Wales: Erst Mitte April hatte die walisische Hafenstadt Newport, unweit von Cardiff gelegen, 16 weitere E-Busse bei Yutong bestellt. Seit Oktober 2020 sind bereits 16 Yutong-E-Busse in Newport unterwegs.

