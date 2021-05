Projekt FlexHub: Potenzial von E-Autos am Flexibilitätsmarkt

In einer Live-Demonstration im Rahmen des Projekts FlexHub haben Kiwigrid, EnergieDock und Mitnetz Strom veranschaulicht, wie Nutzer eines Heim-Energiemanagementsystems ihr Elektroauto zur netzdienlichen Nutzung auf einem Flexibilitätsmarkt bereitstellen können.

Das vom BMWi geförderte Projekt „FlexHub – Verteiltes Flexibilitätsdatenregister für Strommärkte der Energiewende“ erforscht grundsätzlich, wie sich vorhandene Netzstrukturen durch die Steuerung von Stromverbrauchern effizienter nutzen lassen. Dazu führt das Trio aus Kiwigrid, EnergieDock und Mitnetz Strom an, dass 2019 insgesamt 6.482 Gigawattstunden an Erneuerbarer Erzeugung deutschlandweit im Rahmen von Einspeisemanagement-Maßnahmen verloren gingen. “Die einhergehenden Kosten von knapp 710 Millionen € wurden über Netzentgelte auf die Stromkunden umgelegt. Im Jahr 2020 gab es gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg von Abregelungen erneuerbarer Anlagen”, so Kiwigrid in einer Mitteilung.