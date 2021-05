Kia nimmt Bestellungen für EV6 an

Der Kia EV6 kann ab sofort in Europa bei den Händlern vor Ort konfiguriert und bestellt werden. Während der nun abgeschlossenen Reservierungsphase erhielt Kia in Europa 7.300 Reservierungen für das Elektromodell. Damit deuten sich – wie schon beim e-Niro – lange Lieferzeiten an.

Denn die 33.000 registrierten Interessenten, von denen 7.300 eine Reservierung abgeschlossen haben, entsprechen laut Kia bereits mehr als 300 Prozent des ursprünglich für 2021 geplanten Verkaufsvolumens. Die Produktion des Kia EV6 soll Mitte dieses Jahres beginnen.

„Es ist äußerst ermutigend, dass Kia mit dem neuen EV6, der auf unserer neuen dedizierten EV-Plattform (E-GMP) basiert, in die Zukunft der Elektromobilität blickt“, sagt Jason Jeong, Präsident bei Kia Europe. „Die hohe Anzahl von Kunden, die sich bereits für den EV6 entschieden haben, unterstreicht die starke Nachfrage und wir sind zuversichtlich, dass die Einführung des EV6 auch sehr erfolgreich sein wird.“

Kia hatte den EV6 Ende März vorgestellt – rund sechs Wochen, nachdem die Konzernschwester Hyundai ihr erstes E-GMP-Modell, den Ioniq 5, präsentiert hatte. Die Unterschiede zwischen dem Kia EV6 und dem Hyundai Ioniq 5 haben wir in dem Artikel zur Vorstellung des EV6 herausgearbeitet.

Kia wird den EV6 in mehreren Varianten anbieten – mit kleiner Batterie (58 kWh) und großer Batterie (77 kWh), beide jeweils mit Heck- oder Allradantrieb. Zudem wird es das 430 kW starke Topmodell EV6 GT geben, dieses soll aber erst ab Winter 2022 ausgeliefert werden.

Das Basismodell (kleine Batterie, Heckantrieb und rund 400 Kilometer Reichweite) soll ab 44.990 Euro erhältlich sein. Die Ausstattung GT-line ist nur mit der großen Batterie verfügbar und kostet mindestens 54.990 Euro mit Heckantrieb und rund 510 Kilometern Reichweite. Obwohl der EV6 laut der Mitteilung aus der Frankfurter Europazentrale von Kia ab sofort bestellbar ist, ist auf der deutschen Kia-Website noch keine Preisliste oder ein Konfigurator zu finden – Stand 04.05.2021, 13:30 Uhr.

