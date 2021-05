Opel plant Marktforschung zu Elektro-Manta

Opel-Chef Michael Lohscheller denkt laut über eine mögliche Rückkehr des Manta als Elektroauto nach. Das Feedback auf die im März als Rendering präsentierte Studie Manta GSe ElektroMOD sei derart „überwältigend“ gewesen, dass Opels Marktforschung mit Sicherheit eine potenzielle Serienversion durchspielen werde.

Zur Erinnerung: Opel hatte ein Teaserbild und eine kurze Mitteilung zum „Manta GSe ElektroMOD“ veröffentlicht, ohne aber das ganze Fahrzeug zu zeigen oder gar Daten des E-Antriebs zu nennen. In einem Interview mit dem Portal „Business Insider“ sagte Lohscheller nun, dass er „in seinen kühnsten Träumen“ nicht erwartet habe, dass das Feedback „derart überwältigend“ sei.

„Momentan bin ich noch total baff, denn wir haben von diesem Auto ja nur ein paar erste Bilder gezeigt“, so der Opel-Chef. „Nicht etwa das ganze Auto. Ja, Deutschland scheint auf den Manta zu warten.“

Danach dämpfte Lohscheller aber die Erwartungen auf ein Serienmodell wieder etwas. „Wir stellen das Auto demnächst mal richtig vor. Wir werden das mit Sicherheit in der Markforschung durchspielen“, sagte er. „Und dann werden wir die Frage beantworten: Neuer Manta, ja oder nein?“

Der Reiz, den eine Neuauflage des Kult-Opels hätte, ist den Managern in Rüsselsheim sehr bewusst – auch wenn er womöglich nur in Deutschland vorhanden ist. „ Wir müssten das positive Manta-Image mitnehmen, aber dann natürlich übersetzen in die Zukunft“, gibt Lohscheller an. „Im Zusammenhang mit Elektromobilität wäre das natürlich schon klasse.“

Opel hatte in der Vergangenheit immer wieder Konzeptstudien gezeigt, die sich an bekannten Modellen aus der Vergangenheit des Autobauers orientiert haben – etwa auf der IAA 2013 das Opel Monza Concept mit einer Brennstoffzelle und einem mit Erdgas betriebenen Dreizylinder als Range Extender. 2016 zeigte Opel das GT Concept in Anlehnung an den Sportwagen aus den 1960er Jahren. Während es einige Designelemente solcher Studien in spätere Serienmodelle geschafft haben, blieben die Concept Cars mit Bezug zur eigenen Historie bisher Einzelstücke – allerdings noch unter der Ägide von General Motors.

